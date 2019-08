Linke-Politikerin Jelpke: Innenministerium brüskiert Gericht und täuscht Abgeordnete

Die innenpolitische Sprecherin der Fraktion Die Linke im Bundestag, Ulla Jelpke, wirft dem Innenministerium im Zusammenhang mit der Abschiebung eines Flüchtlings Täuschung vor. In einer Pressemitteilung vom Montag heißt es:

Das Bundesinnenministerium hat offenkundig ein Problem mit der Gewaltenteilung im Rechtsstaat. Ein unanfechtbarer Gerichtsbeschluss zur umgehenden Zurückholung eines zurückgewiesenen afghanischen Flüchtlings aus Griechenland wird nur zögernd und halbherzig umgesetzt. Und meine parlamentarische Anfrage hierzu wird bewusst unzureichend und täuschend beantwortet. So wird offensichtlich die parlamentarische Kontrolle gezielt behindert. Das ist ein doppelter Skandal, der Konsequenzen haben muss.

Mehr als eine Woche ließ sich die Bundespolizei Zeit, um die griechischen Behörden darum zu bitten, dem rechtswidrig von Deutschland zurückgewiesenen afghanischen Flüchtling die Rückkehr nach Deutschland zu ermöglichen. Dabei hatte das Verwaltungsgericht München umgehende Initiative von der Bundespolizei verlangt. Schließlich sitzt der Betroffene seit seiner Zurückweisung in Griechenland in Haft und muss nach den Feststellungen des Gerichts eine rechtswidrige Abschiebung nach Afghanistan fürchten. Diese Missachtung einer klaren gerichtlichen Entscheidung ist inakzeptabel und zeugt von einem fehlenden Rechtsstaatsbewusstsein auf seiten der Zurückweisungsfetischisten.

Das Ministerium hat in dieser Angelegenheit ohnehin jegliche Glaubwürdigkeit eingebüßt: Auf meine parlamentarische Anfrage nach der Umsetzung des Gerichtsbeschlusses wurde mir statt des angefragten konkreten Datums zu Initiativen der Bundespolizei nur vage eine Kalenderwoche genannt und der Eindruck erweckt, der Beschluss würde zügig umgesetzt. Das war meines Erachtens eine gezielte Täuschung des Parlaments. Ich habe heute deshalb vom Bundesinnenministerium eine Erklärung und eine Entschuldigung verlangt.

Am heutigen Dienstag endet nach mehr als zwölf Tagen das Klimacamp nahe Erkelenz in Nordrhein-Westfalen. In einer Pressemitteilung ziehen die Organisatoren eine positive Bilanz:

In der gemeinsamen Zeit auf dem Camp wurde viel erreicht. Mehrere Konferenzen waren zu Besuch, um Strategie und Pläne für die kommenden Monate zu schmieden. Darüber hinaus sorgte ein reichgefülltes Programm an Workshops, Vorträgen und Aktionen für vielseitigen Input. Dabei blieb auch genug Zeit zum Austausch und Reflektieren: Das zehnjährige Jubiläum gab einen besonderen Anlass, die Entwicklung des rheinländischen Camps nachzuverfolgen. Krönender Abschluss war das von Aktionen geprägte Wochenende. Während rund 50 Menschen sich bei einem kritischen Dorfspaziergang über die Gesundheitsfolgen des Kohleabbaus in der Region austauschten, blockierten etwa 150 Teilnehmende in einer bunten und fröhlichen Sitzblockade die Zufahrtsstraßen des Tagebaus Garzweiler. »Mein ganzes Leben wird schon vom Klimawandel geredet, aber trotz zahlreicher Lippenbekenntnisse können wir uns augenscheinlich nicht auf die Politik verlassen«, begründet Pressesprecherin Clara Tempel die Aktion. »Deshalb nehmen wir die Entscheidung selbst in die Hand. Kohleausstieg bleibt eben Handarbeit!« so Tempel weiter. (…) Mehrere Fahrraddemos und eine Aktionsrallye führten die Teilnehmenden durch die bedrohten Dörfer und bis zum Rande des Tagebaus. Dabei stand der Austausch mit den Anwohnenden einmal mehr im Vordergrund und war dieses Jahr so erfolgreich wie noch nie.