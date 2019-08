Maaßen zieht sich aus Wahlkampf zurück

David Young/dpa Genug Zeichen gesetzt: Wie er sich seine CDU vorstellt, hat Hans-Georg Maaßen wiederholt klargemacht (Düsseldorf, 26.7.2019)

Die Redaktion der satirischen ZDF-»Heute-Show« spießte den Vorgang beim Kurznachrichtendienst Twitter gewohnt treffend auf. »Hans-Georg Maaßen zieht sich aus dem Landtagswahlkampf der sächsischen CDU zurück. Für die AfD will er aber weiterhin werben«, hieß es in der Mitteilung vom Montag. Dem vorausgegangen war am Sonntag abend eine Kurznachricht von Maaßen selbst. Darin hatte der CDU-Rechtsaußen und seines Amtes als Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz Enthobene angekündigt, dass er nach mehreren Auftritten in Sachsen auf Einladung diverser Kreisverbände bis zum Wahltermin, dem 1. September, nicht mehr im Freistaat auftreten wolle.

»Ich wollte meiner Partei in Sachsen helfen«, erklärte Maaßen in seiner leicht gekränkt wirkenden Ankündigung. Da diese Unterstützung von Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) »für nicht nötig erachtet« werde, ziehe er sich jetzt aber »schweren Herzens« zurück. Der CDU Sachsen wünsche er »zugleich aus vollem Herzen viel Erfolg!«. Mit dieser augenscheinlichen Abschiedserklärung reagierte Maaßen, der wiederholt gegen die CDU-Spitze in Sachsen wie Bund schoss. Dabei drängte er auf »Emanzipation« des sächsischen Landesverbandes von der Bundespartei und hoffte so, den Boden für eine Koalition mit der AfD bereiten zu können. Deren Positionen kann Maaßen sichtlich viel abgewinnen.

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hatte am Wochenende in einem Spiegel-Interview begründet, warum er den früheren Geheimdienstchef nicht zum Wahlkampf eingeladen hatte. »Die Debatte um die Ausschreitungen in Chemnitz hat sich durch ihn verlängert, was Sachsen geschadet hat«, sagte Kretschmer. Im September 2018 hatte der damalige Verfassungsschutzchef Maaßen für öffentliche Aufregung gesorgt, als er behauptete, in der Stadt keine »Menschenjagden« auf Migranten gesehen zu haben, und die Echtheit von entsprechendem Videomaterial in Zweifel zog. In der Folge hatte er sein Amt verloren und profiliert sich seitdem als Galionsfigur der ultrarechten CDU-Splittergruppe namens »Werteunion«. Und auch »neurechte« Gruppen haben damals schnell reagiert und Maaßen zum Märtyrer ihrer »Wahrheit« erhoben. Die Reaktion Kretschmers auf die Rückzugsankündigung des Unruhestifters war deutlich. »Maaßen hat genügend Ärger gemacht«, erklärte er in Dresden, wie die Deutsche Presseagentur am Montag berichtete. »Maaßen hat keine Bedeutung«, ergänzte der Ministerpräsident. Die große Aufmerksamkeit für ihn entstehe lediglich durch die mediale Begleitung von Maaßens Auftritten.

Dass Kretschmer damit nicht ganz falsch lag, bestätigte am Montag morgen indirekt Bild (Onlineausgabe). In großer Ausführlichkeit beschrieb das Revolverblatt aus dem Springer-Verlag, wie der »brisante Tweet« von Maaßen am Sonntag abend in die Präsidiumssitzung der CDU/CSU im Dresdner Hotel de Saxe »geplatzt« sei. Eigentlich hätten die Mitglieder der Unionspräsidien zum Wahlkampffinale ein »Friede-Freude-Eierkuchen-Signal der Zuversicht« aussenden wollen. Doch dann sei es wieder nur um Maaßen gegangen. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) und CSU-Chef Markus Söder hätten Bild zufolge gefordert, dass die Debatte um ihn ein Ende finden müsse. CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer wollte demnach bei einer Pressekonferenz nach Abschluss der Klausurtagung in Dresden auf diese zumindest übertriebene Darstellung nicht einsteigen. Auf die Frage, was sie zu Maaßens Ankündigung sagt, antwortete Kramp-Karrenbauer schlicht: »Ich habe dazu alles gesagt.« Man habe sich bei der Klausur mit der Zukunft Sachsens befasst und mit nichts anderem.

Dass Maaßens Rückzugsankündigung offenbar vor allem erneut dazu diente, sich selbst im Gespräch zu halten, machte eine Meldung von dpa deutlich. Nach Informationen der Agentur waren in der letzten Woche vor der Landtagswahl ohnehin keine weiteren Termine mit dem Exverfassungsschützer vorgesehen. Der Pressesprecher der reaktionären »Werteunion«, Ralf Höcker, behauptete allerdings bei Twitter, es habe »weitere kurzfristige Anfragen« gegeben. In der rechten Wochenzeitung Junge Freiheit brach Höcker eine Lanze für sein Zugpferd. Man sei überrascht von Kretschmers Äußerungen. »Der Sinn, aus dem hochverdienten Hans-Georg Maaßen eine Art Thilo Sarrazin zu machen, erschließt sich uns nicht«, sagte er. Auf den Wahlkampfveranstaltungen sei Maaßen »begeistert aufgenommen« worden. Er sei ein »treuer Staatsdiener, der sich mit aller Kraft und aus vollem Herzen für sein Land einsetzt«, stimmte Höcker die bekannte Märtyrerhymne an.