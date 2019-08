Sergio Moraes/REUTERS

In mehr als 50 Städten Brasiliens, unter anderem in Rio de Janeiro (Foto), sind am Sonntag (Ortszeit) erneut Tausende Menschen gegen die Umweltpolitik der Regierung von Staatschef Jair Bolsonaro auf die Straße gegangen. Anlass für die Proteste waren die anhaltenden Waldbrände in weiten Teilen Amazoniens sowie der Umgang der Machthaber mit der Situation. Gefordert wurde unter anderem der Rücktritt von Umweltminister Ricardo Salles. Andere wurden drastischer: »Verbrennt Bolsonaro, nicht Amazonien« oder »Feuer und Flamme den Faschisten«. (jW)