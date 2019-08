G-7-Gipfel geht zu Ende

Stefan Rousseau/PA Wire/dpa Us-Präsident Donald Trump, sein französischer Amtskollege Emmanuel Macron und der Ministerpräsident Italiens Giuseppe Conte (v. l. n. r.) am Montag auf dem G-7-Gipfel in Biarritz

Die G-7-Staaten haben am Montag auf ihrem Gipfel im französischen Biarritz versucht, trotz der Differenzen Eintracht zu demonstrieren. Bei einem Treffen mit Kanzlerin Angela Merkel zog US-Präsident Donald Trump eine positive Bilanz des dreitägigen Spitzentreffens: »Wir haben einen sehr erfolgreichen G 7.«

Zuvor hatte er vor dem Treffen mit Merkel kritisiert, die USA hätten im Handel mit der EU »über die Jahre viel Geld verloren«. Die EU sei in Handelsfragen »genauso schwierig wie China«. Nach Angaben des Weißen Hauses ging es bei dem Treffen um ein »bedeutendes Handelsabkommen« zwischen der EU und den USA sowie darum, »Chinas unfaire Handelspraktiken zu ändern«.

Trump kündigte an, dass die USA und China »sehr bald« neue Verhandlungen aufnehmen wollten. Der US-Präsident hatte Ende der Woche im Handelskrieg mit Beijing noch einmal für eine Eskalation gesorgt, indem er die Strafzölle der USA auf Waren aus China weiter erhöht hatte.

Auch der chinesische Chefunterhändler in dem Handelskonflikt, Vizepremier Liu He, sagte nach Angaben des Wirtschaftsmagazins Caixin am Montag bei einer Veranstaltung in Chongqing: »Wir sind gewillt, die Probleme durch Beratungen und Kooperationen mit einer ruhigen Haltung zu lösen.« Er betonte: »Wir glauben, die Eskalation des Handelskriegs ist nicht dienlich für China, die USA und ist nicht im Interesse der Menschen auf der Welt.«

Derweil hat der russische Regierungssprecher Dmitri Peskow laut der Nachrichtenagentur TASS am Montag in Moskau erklärt, eine Wiederbelebung des G-8-Formats sei ohne einen Konsens der G 7 unmöglich. Trump hatte am Wochenende auf dem Gipfel den Vorschlag gemacht, im kommenden Jahr wieder Russland zu dem Treffen einzuladen, war bei den Europäern jedoch auf Ablehnung gestoßen.

»Wir haben sehr positive Kontakte zu einigen der Nationen der G 7«, sagte Peskow. »Trotz bestimmter Differenzen, die unvermeidbar sind in den Beziehungen mit diesen Staaten, wird der Dialog fortgeführt und auf einigen Ebenen ausgeweitet.« Er fügte hinzu, er hoffe, andere Staaten werden dem früher oder später folgen. (dpa/AFP/jW)