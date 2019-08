Gespräche zwischen USA und Taliban gehen weiter

AP Photo/Jacquelyn Martin, File Sollte noch am Dienstag zu den Gesprächen mit den Taliban aufbrechen: Washingtons »Sonderbeauftragter für Versöhnung in Afghanistan« Zalmay Khalilzad

Washington. Die Gespräche zwischen den USA und den radikalislamischen Taliban gehen weiter. Das US-Außenministerium kündigte am Dienstag in Washington an, der US-Chefunterhändler Zalmay Khalilzad werde noch im Laufe des Tages zu einer Reise nach Katar und Afghanistan aufbrechen. In der katarischen Hauptstadt Doha werde Khalilzad die Gespräche mit den Taliban fortsetzen und danach in der afghanischen Hauptstadt Kabul mit der dortigen Regierung sprechen. Weitere Reisepläne stünden noch nicht fest.

Mitte August hatten die USA und die Taliban ihre jüngste Gesprächsrunde im Golfemirat Katar beendet. Beide Seiten nannten die Verhandlungen nützlich und produktiv. Seit rund einem Jahr sprechen die USA mit hochrangigen Vertretern der Taliban über eine politische Lösung des langjährigen Afghanistan-Konflikts. Dabei geht es vor allem um Truppenabzüge und Garantien der Taliban, dass Afghanistan kein sicherer Hafen für Terroristen wird. Beide Seiten hatten sich jüngst optimistisch gezeigt, bald zu einer Einigung zu kommen. (dpa/jW)