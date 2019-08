»Open Arms« darf nach Lampedusa

Friedrich Bungert/dpa In den letzten Tage hatte die italienische Küstenwache immer wieder Menschen in akuter medizinischer Not von der »Open Arms« geholt (20.08.2019)

Rom. Die sizilianische Staatsanwaltschaft hat nach Angaben von Italiens Innenminister Matteo Salvini das Anlanden des spanischen Rettungsschiffes »Open Arms« angeordnet. Zudem solle das Schiff beschlagnahmt werden, sagte Salvini in einem Facebookvideo am Dienstag. Das Schiff ist seit knapp drei Wochen auf dem Meer blockiert und liegt seit Tagen vor der italienischen Insel Lampedusa. Italien hatte der »Open Arms« bisher die Einfahrt in italienische Häfen verweigert. In den letzten Tagen war die Situation an Bord zunehmend eskaliert. Einige gerettete Migranten waren aus Verzweiflung bereits ins Wasser gesprungen, um die einige Hundert Meter entfernte italienische Insel schwimmend zu erreichen. Nachdem immer wieder medizinische Notfälle vom Schiff evakuiert worden waren, befinden sich aktuell etwa 90 Migranten an Bord der »Open Arms«. (dpa/jW)