Darf man noch Michael Jackson hören?

RubyImages/F. Boillot Sich der Jugend annehmen: Schorsch Kamerun (Die Goldenen Zitronen) beim Festival

Beim 5. »Pop-Kultur«-Festival, das am Freitag in Berlin endete, war wie gehabt das schwäbisch-pfälzische Süddeutschland zu Gast, Lieblinge der mittelständischen Musikpresse wie Max Rieger (Die Nerven), Max Gruber (Drangsal) und all ihre Freunde. Sie bespielen die Bühnen, labern in Talks, trinken den Aperol Spritz und kumpeln auf der »Netzwerk-Terrasse«. Zusätzlich wurden internationale Halbstars wie Anna Calvi geladen, alte Hamburger Haudegen wie Dirk von Lowtzow und Die Goldenen Zitronen durften mitmischen. Alles war sehr queer und inklusiv, politisch korrekt und todlangweilig. Menschen in Mode standen cool und immobil vor Bühnen, alles klang unerträglich digital. Akustisch am schlimmsten ist es seit jeher im sogenannten Palais, wo, der katastrophalen Abmischung trotzend, die beste Band des Festivals spielte: »Die Heiterkeit«, ursprünglich aus Hamburg, haben Auftrag, Songwriting und Sound. Irgendwo zwischen Bob Dylans »Nashville Skyline« und dem Grabesjammern von Christa Päffgen alias Nico präsentierten sie ihr großartiges neues Album.

Drei Tage dauerte das von Berliner Senat, Bund und EU mit 1,2 Millionen Euro subventionierte Event, und bot auch Workshops für Nachwuchsmusiker. Die Seminarthemen schienen in diesem Jahr weniger an digitaler Prostitution und Corporate-Identity-Flirt orientiert. Kurt Dahlke alias Pyrolator analysierte am Beispiel von Rihanna die Maschinerie zur Produktion eines internationalen Hits. Andreas Dorau zeigte die Manipulation von Erwartungen mittels graphischem Erscheinungsbild von Musikprodukten auf. Ein Anwalt für Urheber- und Medienrecht führte die Jugend in trockene, aber wichtige Materien ein. Wäre »Pop-Kultur« konsequent eine Art Messe, die sich der jungen Leute annimmt, um sie vor den Grausamkeiten der Branche zu schützen – man könnte nicht meckern. Statt dessen gibt man sich hochoffiziell als subventionierter Musterschüler eines Pop-Marktes, der für die meisten anwesenden Künstler gar nicht existiert. Denn wer außer ein paar Musikjournalisten und Studenten hört eigentlich »Die Heiterkeit«? Wer kennt »Die Nerven« außerhalb der lichten Reihen postpubertärer Geschmacksverirrter im Stuttgarter Reihenhaus? Und wie und weshalb kann eine »progressive« Alltagskultur ausgerechnet von Vater Staat in Auftrag gegeben werden? Warum tritt eine Senatsverwaltung gleichsam als Agent des Showbusiness auf? Diese uralten Fragen stellen sich automatisch, wenn man mit einer derart offensichtlichen Chimäre des Kulturbetriebs konfrontiert wird.

Kollege Hahn, weise vergreist und entsprechend entspannt alkoholisiert, fragte sich, wieso 2019 alles wieder klingen müsse wie 1983 und ausgerechnet die prätentiös dröge Band Japan plötzlich die einflussreichste Band aller – aller! – Zeiten geworden zu sein scheint. Und zwar europaweit. Von Solingen bis Minsk. Überall dieselbe Vogue des vereinenden Auftrags derselben neuen Romantik. Deren Motto hatte der Japan-Sänger David Sylvian auf seinem ersten Soloalbum »Brillant Trees« (1984) nachgereicht: »Nostalgia … I’m drowning in my nostalgia« (ich ertrinke in meiner Nostalgie). Der Nachwuchs, der im »Soda Salon« direkt hinter der Freibiertheke spielen durfte, hat sich die seinerzeit kursierenden Schlüsselphrasen ordentlich draufgeschafft. »Die Zeiten der Authentizität sind vorbei« oder »Wenn du noch einmal ›Melancholie‹ sagst, bring ich dich um«, skandierte die Sängerin der »Neuen Deutschen Wahrheit« und sah dabei korrekt illustrativ aus wie eine Kreuzung zwischen Alison Moyet und Annette Humpe.

Die meisten romantischen Dichter säßen heute wegen sexuellen Umgangs mit Kindfrauen und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz vermutlich eher im Knast als auf, neben oder hinter der Bühne. Auch große Teile der Modefotografien jener neuen Romantik lägen wegen ernstlichen Kinderpornographieverdachts auf den Tischen der Staatsanwälte. Dass dem romantischen Dusel längst ein neuer Puritanismus wachsam zur Seite gestellt ist, konnte selbst der allerhand Dusel nicht abgeneigte Kollege Hahn kaum mehr ignorieren. Im »Deutschlandfunk Kultur-Talk« über »Pop, Ethik und Identitätspolitik« stellten zwei Radio-Onkel die Frage: »Darf man noch Michael Jackson hören?«

Es antwortete die Schauspielerin, Autorin und erfolglose Kanzlerkandidatin der PARTEI, Samira El Ouassil, mit einem »links«-kommunitaristischen Tischgesellschaftssprech, bei dem ihr die Gleichsetzung der Begriffe »amoralisch« und »kriminell« unterlief, und damit – vielleicht versehentlich – genau das Verwischen von »Sittlichkeit« und »Kriminalität«, das von jeher die Sache der Pfaffen, Richter und Henker gewesen ist. Die Journalistin Lisa Ludwig hingegen sprach von der akuten Möglichkeit des, wie sie sagte, »Mutens« (was englisch harmloser klingt als das deutsche »Ruhigstellen«, wie der Kollege Schäffer bemerkte) eines Künstlers wie z. B. des R&B-Sängers R. Kelly (der wohlgemerkt bisher nur zivilrechtlich wegen sexuellen Missbrauchs verurteilt ist, die strafrechtlichen Verfahren laufen noch). Ein »Muten« auf der, so Ludwig, »digitalen Agora«, die allerdings, wie sie zu vergessen scheint, kein Marktplatz im alten Athen ist, wo sich, von jeher zum Schweigen verdammt, auch massenweise männliche wie weibliche Huren anpriesen, sondern ein Marktplatz im wesentlichen übermächtiger Riesenkonzerne.