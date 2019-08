DGB: Erosion der Tarifverträge in Deutschland

Schwerin. Der DGB-Bundesvorsitzende Reiner Hoffmann hat die Erosion der Tarifverträge in Deutschland beklagt. Bis Anfang der 1990er Jahre seien in Westdeutschland gut drei Viertel aller Beschäftigten von Tarifverträgen erfasst gewesen, sagte Hoffmann der Deutschen Presseagentur in Schwerin. »Heute sind es nur noch 57 Prozent.« Im Osten seien lediglich 44 Prozent der Unternehmen tarifgebunden. Ein Grund für das Absacken der Tarifbindung in Deutschland sei, dass westdeutsche Unternehmen nach der Wende im Osten unter der Maßgabe investiert hätten, dass ihre Tochterfirmen nicht dem Arbeitgeberverband beitreten. (dpa/jW)