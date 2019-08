Zehntausende für Solidarität

Po-Ming Cheung Demonstranten beziehen am Sonnabend in Dresden Stellung gegen die AfD

Eine Woche vor der Landtagswahl in Sachsen haben Zehntausende Menschen in Dresden für eine solidarische Gesellschaft demonstriert. Nach Schätzungen der Veranstalter folgten am Sonnabend rund 40.000 Menschen dem Aufruf des Bündnisses »Unteilbar« und zogen durch die sächsische Landeshauptstadt, um ein Zeichen gegen Rassismus und Ausgrenzung zu setzen. Die Polizei nannte keine Teilnehmerzahl.

»Es waren deutlich mehr Menschen bei der Demonstration, als wir gedacht hatten«, sagte »Unteilbar«-Sprecher Felix Müller. Laut Bündnis sei die Botschaft von Dresden: »Wir lassen nicht zu, dass Sozialstaat, Flucht und Migration gegeneinander ausgespielt werden.« Der Mitorganisator Ario Mirzaie sagte: »Rassismus und Diskriminierung haben keinen Platz in unserer Gesellschaft, ebenso wenig wie Sozialabbau oder die Einschränkung von Grundrechten. Wir lassen uns nicht spalten, das sollte den Rechten seit heute klar sein.« Es werde nicht bei dieser Demons­tration bleiben, man wolle sich weiter dem Rechtsruck entgegenstellen.

Zu der Veranstaltung in Dresden hatten mehr als 400 Organisationen und Einzelpersonen aufgerufen, darunter Gewerkschaften und Sozialverbände sowie antirassistische und antifaschistische Gruppen. Unter den Demonstranten waren auch Finanzminister Olaf Scholz (SPD) und Linke-Kovorsitzender Bernd Riexinger. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) nahm nicht an der Kundgebung teil. Er könne nicht bei einer Veranstaltung dabei sein, bei der auch Kräfte wie die Antifa mit von der Partie seien, ließ er mitteilen. Es gebe Punkte, in denen er beziehungsweise die CDU und »Unteilbar« auseinanderlägen – beispielsweise die Seenotrettung im Mittelmeer oder das sächsische Polizeigesetz. Ruprecht Polenz, früherer CDU-Generalsekretär, twitterte am Sonnabend: »Jeder Demokrat ist Antifaschist. Deshalb hätte ich es gut gefunden, wenn die CDU bei ›Unteilbar‹ mitgemacht hätte.«

Sprecher Felix Müller ging auch auf Vorwürfe ein, die Nationalfarben Schwarz, Rot und Gold seien in dem bunten Demonstrationszug nicht erwünscht gewesen. Sie seien nicht Ausdruck eines Bündnisses, das alle Menschen ansprechen wolle, die in Deutschland lebten, sagte er. Es sei aber jeder willkommen, der für eine solidarische Gesellschaft eintrete. Diese Aussage führte zu prompten Gegenreaktionen. Die nordrhein-westfälische Integrationsstaatssekretärin Serap Güler (CDU) schrieb auf Twitter: »Warum sollte Schwarz-Rot-Gold nicht das Symbol derjenigen werden, die heute für eine offene Gesellschaft auf die Straße gehen?« Bereits am Freitag hatte Jan Feddersen, Redakteur für besondere Aufgaben in der Taz, ähnliche Fragen gestellt und seine Überlegungen mit Feststellungen begründet wie: »Nazis hassen Schwarz-Rot-Gold.«

Im vergangenen Oktober hatten rund 240.000 Menschen in Berlin unter dem Motto »Unteilbar« für gesellschaftliche Vielfalt sowie eine soziale und ökologische Politik demonstriert. (dpa/AFP/jW)