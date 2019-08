GRZEOGORZ ROGINSKI /EPA/dpa Der »dicke Strich«: Tadeusz Mazowiecki nach seiner Wahl zum polnischen Regierungschef am 24. August 1989

Die polnische Parlamentswahl vom 4. Juni 1989 gilt gemeinhin als Erdrutschsieg der »Solidarnosc«. Das stimmt zwar historisch, aber nicht taktisch. Zwar gewann die um Lech Walesa gruppierte bisherige Opposition – mit einer einzigen Ausnahme – alle Sitze, die in offener Konkurrenz vergeben wurden. Aber dies schlug sich in der Mandatsverteilung nur in abgemilderter Form nieder. Denn für den Sejm, das politisch entscheidende Unterhaus, hatte die zuvor regierende Polnische Vereinigte Arbeiterpartei (PVAP) sich und ihren Koalitionspartnern – der »Vereinigten Volkspartei« und der »Demokratischen Partei« – am runden Tisch 65 Prozent der Sitze als Vorabquote ausbedungen. Im übrigen gewann die Solidarnosc 99 der 100 Sitze im neugegründeten Senat. Im Ergebnis verblieben der PVAP im 1989 gewählten Sejm 171 Abgeordnete, acht mehr, als die Solidarnosc erhalten hatte. Faktisch hatte die Wahl also ein Patt ergeben.

Neues Machtsystem

Die Solidarnosc war also sowohl durch das Wahlergebnis, als auch durch die internationalen Rahmenbedingungen zu einem vorsichtigen Vorgehen gezwungen. Im Sommer 1989 bestand die Sowjetunion noch, auch wenn Michail Gorbatschow schon 1988 den Bruderparteien die Aufgabe gestellt hatte, selbst zurechtzukommen und nicht mehr auf »brüderliche Hilfe« der einstigen Vormacht zu setzen. Im Westen und Süden grenzte Polen an DDR und CSSR. Diesen Umständen trug ein Artikel Rechnung, den der Chefredakteur der neugegründeten »Wahlzeitung« der Solidarnosc (Gazeta Wyborcza), Adam Michnik, am 3. Juli 1989 veröffentlichte: »Euer Präsident, unser Premier«. Er rief darin zur Schaffung eines Machtsystems auf, dem »alle politischen Hauptströmungen zustimmen können, eines neuen Systems, das gleichzeitig Kontinuität signalisiert«.

Der Aufruf Michniks stieß im eigenen Lager auf einige Kritik. Man sei nicht jahrelang in der Opposition gewesen, um jetzt die Macht mit dem einstigen Gegner zu teilen, argumentierten die Gegner. Für Michniks Plädoyer zugunsten eines Arrangements mit der PVAP sprachen sich – paradoxerweise – gerade diejenigen aus, die die weitestgehenden Pläne für einen raschen Übergang zum Kapitalismus hatten. Ihnen ging es um politische Ruhe, um die entscheidenden rechtlichen und faktischen Änderungen durchzusetzen. Unter anderem war das der sogenannte Reformflügel der PVAP selbst. Er hatte schon 1988 die Gewerbefreiheit gewährt und damit die Grundlage für Privatbetriebe geschaffen. Die PVAP-Liberalen waren von der Erfolglosigkeit ihres Realsozialismus überzeugt und wollten ihn selbst abschaffen. Hier gab es für die Solidarnosc nichts mehr zu erkämpfen; es ging nur noch darum, die politische Verantwortung für die anstehenden sozialen Härten auf beide Seiten zu verteilen. Es kam die Zeit des Tricksens und Täuschens.

Der Sommer 1989 verstrich in Polen im Zeichen erfolgloser Versuche der PVAP, gemeinsam mit ihren früheren Blockparteien eine Regierung zu bilden. Die taktische Wende kam, als Solidarnosc-Chef Lech Walesa die bisherigen Blockparteien überzeugte, gemeinsam mit der Solidarnosc für einen Regierungschef aus den Reihen der bisherigen Opposition zu stimmen. Die Idee, den anerzogenen Opportunismus der Blockparteien auszunutzen, um ihnen einen Koalitionswechsel nahezubringen, wird heute allgemein Jaroslaw Kaczynski zugeschrieben, damals ein relativ unbekannter Berater Walesas.

Das Manöver gelang, am 24. August 1989 wählte der Sejm – mit den Stimmen der PVAP – den von der Solidarnosc nominierten Tadeusz Mazowiecki zum neuen Regierungschef. Seine Kandidatur war schon deshalb überraschend, weil er im Vorfeld gegen Michniks Vorschlag einer lagerübergreifenden Koalition argumentiert hatte: Der Solidarnosc fehle der ökonomische Sachverstand, um das Land aus der tiefen Wirtschaftskrise zu führen, hatte er noch wenige Tage vor seiner Wahl geschrieben.

Im Kabinett Mazowiecki, das am 12. September vom Sejm bestätigt wurde, behielt die PVAP die Ressorts für Inneres und Verteidigung sowie die relativ bedeutungslosen Ministerien für Verkehr und für wirtschaftliche Zusammenarbeit mit dem Ausland. Finanzminister und stellvertretender Regierungschef wurde für die Solidarnosc der Karriereökonom Leszek Balcerowicz. Er verkörpert in seiner Person den Übergang einstiger Wirtschaftsberater der PVAP zum Ultraliberalismus. Er konzipierte nach Vorgaben des US-Ökonomen Jeffrey Sachs die wirtschaftliche »Schocktherapie«, die in Polen mit dem Jahreswechsel 1989/90 einsetzte: die schlagartige Freigabe der Preise, die Heraufsetzung der Kreditzinsen und die Einführung einer Strafsteuer auf Lohnerhöhungen, um zu verhindern, dass die noch existierenden kämpferischen Belegschaften sich auf betrieblicher Ebene einen Ausgleich für die Teuerung hätten verschaffen können. Entsprechend schoss die Arbeitslosigkeit in die Höhe, die staatlichen Landwirtschaftsbetriebe gingen innerhalb weniger Monate zu Hunderten pleite.

Mazowiecki stellte seine Amtstätigkeit unter das Motto des »dicken Strichs«. Gemeint war mit dieser Formulierung aus seiner Regierungserklärung eigentlich, dass sein Kabinett die Verantwortung für die unbefriedigende wirtschaftliche und soziale Lage, die es vorgefunden hatte, ablehnte. Verstanden wurde die Metapher aber auch als Angebot an »unbelastete« Kräfte aus dem alten Staatsapparat, am Aufbau des postsozialistischen Polens mitzuwirken.

Bloß Übergangsphase

Die Regierung Mazowiecki war ein typisches Übergangskabinett. Sie hielt nur bis Ende 1990. Inzwischen war die Notwendigkeit der großen Koalition mit der PVAP entfallen: Die UdSSR zerbrach vor aller Augen, die DDR war von der BRD übernommen worden, auch in Prag war der Sozialismus beseitigt. Innenpolitisch hatte sich die Solidarnosc in der Zwischenzeit über persönliche Ambitionen ihrer Chefs und über die Bewertung der kapitalistischen »Reformen« von Balcerowicz zerstritten. Im Oktober 1990 trat Wojciech Jaruzelski vorzeitig vom Präsidentenamt zurück. In der vorgezogenen Präsidentenwahl im November trat Mazowiecki gegen Lech Walesa an und kam nicht einmal mehr in die Stichwahl. Er zog daraus die Konsequenz und erklärte seinen Rücktritt. Er zeigte damit den persönlichen Anstand, der ihn zeitlebens kennzeichnete, aber auch die Grenzen einer Politik, die solchen Anstand zum Aushängeschild machte. Seine weiteren Versuche, »werteliberale« Parteien wie die »Demokratische Union« oder die »Demokratische Partei« zu gründen, blieben erfolglos. 2013 ist er, man rief ihm nach, eine »moralische Instanz« zu sein, verstorben.