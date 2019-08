Feilschen unter Freunden

Gonzalo FuentesGonzalo Fuentes/REUTERS Griechenlands Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis (l.) und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in Paris (22.8.2019)

Boris Johnson ist nicht der einzige Premier, der als Bittsteller durch die EU-Hauptstädte reist. Auch der griechische Ministerpräsident, Kyriakos Mitsotakis, hat seine sommerliche Tour zu seinen Amtskollegen begonnen. Am Donnerstag reiste der in europäischen Medien als »Harvard-Absolvent« und »liberaler Messias« gefeierte Mitsotakis nach Paris, um die andere liberale Hoffnung, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zu treffen und ihm seine Bitte anzutragen: die Forderung, dass Griechenland bis 2022 Primärüberschüsse in Höhe von 3,5 Prozent des Bruttoinlandsproduktes (BIP) zu erwirtschaften habe, zu lockern. Dazu hatte sich Athen 2015 unter dem Druck der »Troika« und der Bundesregierung verpflichtet.

Die Tatsache, dass Paris die erste Station auf Mitsotakis’ erster Minieuropatournee war, hatte neben den politischen auch klare wirtschaftliche Gründe. Schließlich ist das Interesse französischer Investoren an der griechischen Infrastruktur und an der Tourismusbranche traditionell stark. Griechenlands neue Regierung erhofft sich, diese alten Verbindungen wiederbeleben zu können, um das Versprechen von Wachstum, mit dem sie die Wahlen im Juli gewonnen hatte, einzulösen. Mitsotakis betonte, dass er auf französische Unterstützung für den »Wachstumsschock« setze, den Griechenland unter ihm nun erleben werde.

Der Premier hatte einen Sack voller Versprechungen im Gepäck, um den Gastgebern die erbetene Lockerung der Sparauflagen schmackhaft zu machen. Unter anderem bietet die griechische Regierung die Privatisierung der verbliebenen staatlichen Anteile am Athener Flughafen »Eleftherios Venizelos«, am Ölkonzern Hellenic Petroleum (Elpe) und an der staatlichen Stromgesellschaft (DEI) sowie die Abschaffung sämtlicher Vorschriften für die Fläche des ehemaligen Flughafens (Elliniko), wo nun statt der geplanten Grünfläche ein Casino entstehen soll, an.

Einer der Hauptinteressenten am Ölkonzern Elpe ist auch die französische Total, die bereits im Juni dieses Jahres zusammen mit Exxon Mobil und Elpe die Rechte zur Erkundung von Erdöl- und Erdgasvorkommen west- und südwestlich der Insel Kreta erhalten hatte. Aktiv ist Total auch im Inselstaat Zypern, wo der französische Energiekonzern die Rechte für Erdgasbohrungen südlich der Insel erhielt. Ein weiterer Grund für Macron, die türkischen Aggressionen – weit innerhalb der 200-Meilen-Zone der Insel – mit illegalen Probebohrungen rund 60 Kilometer westlich von Zypern aufs schärfste zu verurteilen. Wenigstens ein Feld, auf dem Mitsotakis von Macron Rückendeckung erhält.

Was die Primärüberschüsse angeht, wird der französische Präsident ohne die Zustimmung Berlins wohl nichts ausrichten können. Griechenland hatte mit seinen Geldgebern vereinbart, bis 2022 einen Primärüberschuss im Staatshaushalt von jährlich 3,5 Prozent zu schaffen. Dieses Ziel wurde 2017 eingehalten und 2018 mit 4,4 Prozent sogar übertroffen, allerdings indem man selbst den einkommensschwachen Teilen der Gesellschaft enorme Steuern aufbürdete. Mitsotakis hat jedoch versprochen, die Unternehmens- und Einkommenssteuer zu senken. Griechenlands neuer Finanzminister, Christos Staikouras, erklärte der Financial Times am Sonntag, dass die Umsetzung einer umfassenden Steuerreform seine »Hauptpriorität« sei und dass diese das Wachstum und das Vertrauen der Investoren in das Land wieder aufbauen werde.

Staikouras muss wissen, dass die hochgesteckten Ziele der Primärüberschüsse ohne exorbitante Steuereinnahmen nicht zu erreichen sind. Nur mit Investitionen, besonders in einer Phase der versiegenden Geldflüsse und des fehlenden Interesses der Anleger, wird es für die neoliberale Regierungspartei Nea Dimokratia schwer sein, zu beweisen, dass die »linken Spinner« Syrizas die Wirtschaft an die Wand gefahren haben.

Doch auf eine Sache können sich Mitsotakis und Nea Dimokratia verlassen: die Mühe, die neoliberale EU-Regierungen auf sich nehmen, um ihresgleichen zu schützen. So berichtete die Tageszeitung Kathimerini am Freitag, dass die EU-Kommission bereits einen Mechanismus prüfe, der es Athen, über Ertragsrückzahlungen der Europäischen Zentralbank aus griechischen Anleihen, erlauben würde, seine Primärüberschüsse von 3,5 auf unter 3 Prozent des BIP zu senken. Etwas, was vor einigen Monaten unter Syriza noch unvorstellbar war. Allerdings muss angemerkt werden, dass »prüfen« längst nicht »entscheiden« ist. Nach dem Besuch beim Verbündeten Macron ist für nächste Woche der Besuch bei Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) angekündigt. Nach dem Lob in Paris kommt der Tadel in Berlin, und dann kann es auch für den Harvard-Absolventen Mitsotakis ein böses Erwachen geben.