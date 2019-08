Konsultationen verlängert

Francesco Ammendola/Presidential Palace/Handout via REUTERS Mehr Zeit für eine vertrauenswürdige Regierung: Italiens Präsident lässt weiter verhandeln (Rom, 22.8.2019)

Staatspräsident Sergio Mattarella verlängert seine am Mittwoch und Donnerstag geführten Konsultationen zur Bildung eines neuen Kabinetts. Ab kommendem Dienstag beginnt eine weitere Runde. Die italienische Nachrichtenagentur ANSA zitierte den Staatschef am Donnerstag abend mit den Worten: Es gehe um eine Regierung, »die das Vertrauen des Parlaments mit Gruppenvereinbarungen über ein Programm zur Steuerung des Landes« gewinnt. »Wenn diese Bedingungen nicht erfüllt sind, ist der Weg über Wahlen« notwendig. Mattarella wolle den »Verhandlungen zwischen dem M 5 S (›Movimento 5 Stelle‹, jW) und der Demokratischen Partei (PD) zur Bildung einer Regierung« mehr Zeit verschaffen. Zu den Konsultationen wird sich Mattarella nochmals mit den Präsidenten des Abgeordnetenhauses und des Senats sowie den Chefs der im Parlament vertretenen Parteien treffen. Auch die Meinung des Expräsidenten, Senator Giorgio Napolitano, will er hören. Danach werde er seine Entscheidung treffen.

Mit seinem Rücktritt am Dienstag hatte der parteilose Premier Giuseppe Conte rasche Neuwahlen verhindern wollen. Die strebte der Lega-Chef und Vizepremier Matteo Salvini an, weshalb er im Senat ein Misstrauensvotum gegen Conte eingebracht hatte. Mit seiner Partei, der Umfragen 37 Prozent der Wählerstimmen voraussagten, wollte er so den ersten Platz erreichen und selbst Regierungschef werden. Seine ständigen Drohungen, wenn der M 5 S sich nicht seinem Kurs unterordne, werde er eine Regierung mit seinen früheren Verbündeten, der Forza Italia (FI) von Expremier Berlusconi und den Brüdern Italiens (Fratelli d’Italia, FdI) von Giorgia Meloni bilden, führten jedoch zu einem Umdenken in der Sternepartei. Parteigründer Giuseppe Grillo, der Berlusconi als Faschisten immer abgelehnt hatte, orientierte auf eine Öffnung zur PD.

Damit wird eine Regierung der PD (wegen ihrer aus der früheren Partei der Linksdemokraten stammenden Basis gern als Sozialdemokraten apostrophiert) mit der Sternepartei möglich. Zusammen könnte das Kabinett im Parlament auf etwa 51 Prozent kommen. Inzwischen haben Delegationen beider Parteien unter PD-Sekretär Nicola Zingaretti und M-5-S-Chef Luigi Di Maio offizielle Verhandlungen aufgenommen. Ziel müsse, so Zingaretti, eine »Durchbruchregierung« sein, mit »einer Alternative zur Rechten, mit einem neuen Programm«. Dazu gehört für den PD-Chef laut AN SA auch eine »Abkehr vom rigorosen Antimigrationskurs«. Di Maio erklärte zu Gesprächsbeginn: »Wir lassen das Schiff nicht sinken«. Er räumte »Fehler« ein und versicherte zu versuchen, »die Dinge komplett zu ändern«. Er legte ein nicht näher erläutertes Zehn-Punkte-Programm vor, das auch eine Verkleinerung beider Kammern des Parlaments um 345 Sitze beinhaltet und große Einsparungen bringen soll. Zingaretti stimmte nach anfänglichem Zögern zu.

Von der Linkspartei Freie und Gleiche (LeU), die im März 2018 bei den vorgezogenen Parlamentswahlen 3,4 Prozent erreichte, signalisierte Pietro Grasso, früherer Senatspräsident, sich einem Kabinett von PD und M 5 S anzuschließen. Auch die unabhängige Senatorin Emma Bonino sagte Unterstützung zu, forderte aber »eine Regierung, die eine politische und programmatische Alternative zu der bisherigen darstellt« und die Aufgabe habe, »etwas zu tun, aber auch rückgängig zu machen«. Dazu zählte sie das Sicherheitsdekret und die Verschärfung des Migrationsrechts. Bonino ist eine bekannte Linke, war mehrfach Ministerin, darunter in PD-Kabinetten, und war lange EU-Abgeordnete, die 2018 über die Liste »Plus Europa« in den Senat gewählt wurde.

Salvini beharrte am Donnerstag, unterstützt von FdI-Chefin Meloni, gegenüber dem Staatschef auf sofortigen Neuwahlen. Eine Regierung »zwischen der PD und dem M 5 S« lehne er entschieden ab. Angesichts der ausweglosen Lage, in die er sich hineinmanövriert hatte, bot er jedoch an, die Koalition mit dem M 5 S fortzusetzen und erklärte: »Lasst uns die Mannschaft verbessern«. Es gebe »einige M5er, die für ein mutiges Manöver zur Verfügung stehen würden«, behauptete der Lega-Chef.