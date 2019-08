Südkorea kündigt Militärpakt mit Japan

Tokio. Japan hat mit Enttäuschung auf die Beendigung des Militärpakts mit Südkorea durch Seoul reagiert. Südkorea beschädige mit dem Schritt das vertrauensvolle Verhältnis beider Länder, sagte der rechtskonservative japanische Ministerpräsident Shinzo Abe am Freitag. Die Regierung in Seoul hatte am Vortag überraschend angekündigt, den drei Jahre alten Militärpakt mit Japan nicht mehr zu verlängern. Auf dessen Grundlage tauschten die beiden Verbündeten der USA vor allem Informationen über Nordkoreas Atom- und Raketenprogramm aus. Dafür sei ein »hohes Maß an gegenseitigem Vertrauen« notwendig, erklärte ein Regierungssprecher in Seoul den Schritt. Dieses sei infolge des Handelsstreits sowie von Auseinandersetzungen um historische Fragen nicht mehr gegeben. (dpa/Xinhua/jW)