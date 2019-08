Ein Jahr danach

---/dpa Ex-»Republikaner« Martin Kohlmann ist bei »Pro Chemnitz« ganz vorne mit dabei (Chemnitz, 14.9.2018)

Zwölf Monate nach dem gewaltsamen Tod von Daniel H. habe die Stadt weitgehend zur Normalität zurückgefunden, kommentiert die Chemnitzer Freie Presse. Der junge Mann war am 26. August 2018 in den frühen Morgenstunden am Rande des Stadtfestes erstochen worden. Die Lage eskalierte blitzschnell. Nur einen Tag später demonstrierten mehr als 1.000 Personen, die einem Aufruf aus Neonazi- und Hooligankreisen gefolgt waren. Der Mob tobte, die schwach vertretene Polizei war heillos überfordert. Ob es dabei neben zahlreichen Hitlergrüßen auch zu »Hetzjagden« kam oder doch nur zu »Jagdszenen« – darüber wurde in den bürgerlichen Medien debattiert. Hans-Georg Maaßen, damals Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, kostete unter anderem seine Interpretation der Geschehnisse den Job. Heute macht er Wahlkampf für die CDU in Sachsen. Eine Rückkehr zur Normalität?

Ein Jahr lang hat sich Chemnitz nunmehr auf der Suche danach befunden. »An Stelle des Stadtfestes, das wegen des Negativimages abgesagt wurde, findet am Wochenende ein Bürgerfest statt – unter anderem mit Kleinkunst, Musik und Fahrgeschäften. Für Sonntag hat aber auch ›Pro Chemnitz‹ wieder zur Kundgebung aufgerufen«, wie die Freie Presse berichtete. Es ist fraglich, ob die ersehnte »Normalität« wieder eingekehrt ist, nur weil wieder gefeiert wird. Ebenso stellt sich die Frage, ob es »normal« ist, dass das extrem rechte Bündnis »Pro Chemnitz« um den früheren Vizebundesvorsitzenden der »Republikaner«, Martin Kohlmann, als Rechtsaußenkonkurrenz zur AfD wieder eine Kundgebung durchführen kann. Die sei angeblich zum Gedenken an Daniel H. angemeldet worden, der seit seinem Tod gegen den Willen seiner Familie von der gesamten extremen Rechten gnadenlos instrumentalisiert wird.

Tatsächlich normal ist, dass bei diesem Versuch gelogen wird, zum Beispiel über die Umstände des Todes. Umgehend war behauptet worden, Daniel H. sei bei dem Versuch erstochen worden, einer von Ausländern sexuell bedrängten Frau zu Hilfe zu kommen. H., der in seinem Leben oft genug selbst Rassismus erfahren hatte, kann sich gegen die Vereinnahmung nicht mehr wehren. Der Angeklagte Alaa S. wurde am Donnerstag wegen Totschlags zu neuneinhalb Jahren Haft verurteilt. Fast pünktlich ein Jahr danach.

Zur Chemnitzer Normalität gehört auch, dass »Pro Chemnitz« im Stadtrat vertreten ist. Zunächst seit 2009 mit drei Sitzen, seit der Wahl am 26. Mai mit fünf Mandaten. Von 4,6 Prozent (2014) stieg der Stimmenanteil auf nunmehr fast acht Prozent – immer mit besagtem Martin Kohlmann an der Spitze. Auch der Umstand, dass die Gruppierung inzwischen offiziell Beobachtungsobjekt des sächsischen Inlandsgeheimdienstes ist, hat nichts am Zulauf geändert. Sächsische Normalität ist mittlerweile, dass auch die AfD im Stadtrat vertreten ist. 17,9 Prozent bedeuten elf Sitze. Damit ist sie zweitstärkste Fraktion. Ein Rechtsblock aus diesen beiden Gruppen sowie CDU und SPD verfügt jetzt über die absolute Mehrheit. Normal dürften künftig Zustände sein wie bei der ersten Ratssitzung nach der Wahl am 26. Mai: Die CDU stimmt mit den Rechtsparteien.

Bittere Normalität schlägt einem auch angesichts der nicht abreißen wollenden Negativschlagzeilen um den Chemnitzer FC (CFC) entgegen. Fast könnte man meinen, die Insolvenz des Vereins sei sein kleinstes Problem. So überraschte es nicht, dass die Neonazifangruppen des CFC eine führende Rolle in den Tagen nach dem Tod von Daniel H. spielten. Das gehört zur Tradition des Vereins und zur Chemnitzer Normalität. Die bekannteste dieser Gruppen nannte sich »Hoonara«. Der Name steht für: Hooligans, Nazis und Rassisten. Gründer und unbestrittener Chef war Thomas Haller, der »Mann fürs Grobe«, später Chef einer Sicherheitsfirma, deren Dienste auch der CFC und andere lokale Unternehmen in Anspruch nahmen.

Als Haller in diesem Jahr starb, gab es eine Trauerinszenierung für ihn im Stadion. Da diese öffentliches Aufsehen erregte, wurde sie ausnahmsweise nicht als normal hingenommen. Als »Herkules-Aufgabe« charakterisierte Geschäftsführer Thomas Sobotzik die Maßnahmen gegen rechts im Verein und in dessen Umfeld. Das Ausmaß mochte man erahnen, als der Publikumsliebling, Mannschaftskapitän und Torjäger des Vereins, Daniel Frahn, zu Saisonbeginn entlassen wurde. Der Grund: sein inniges Verhältnis zu den naziaffinen Fans.

Neu sind diese Probleme nicht. Und es gehört zur sächsischen Normalität, dass sie im Verein über Jahrzehnte unter den Teppich gekehrt wurden. Aufgearbeitet ist bis heute wenig. Als Thomas Haller zu Beginn der neunziger Jahre mit seinen Neonazis aktiv wurde, war der Vorsitzende des Aufsichtsrates ein honoriger Notar, Mitglied der CDU. Sein Stellvertreter war der langjährige Chemnitzer Polizeipräsident Uwe Reißmann. Bis heute wird in der Stadt höchstens hinter vorgehaltener Hand darüber gesprochen, dass dieser Notar Alfons Hueber in seiner Jugend Bundesvorsitzender der »Jungen Nationaldemokraten«, der NPD-Jugendorganisation, gewesen war und der völkischen Burschenschaft »Danubia« angehörte sowie in Hessen Landesvorsitzender des völkischen Witikobundes war.

Vielleicht sorgt das Urteil gegen Alaa S. dafür, dass zum Jahrestag der Tötung von Daniel H. Auswüchse wie im Vorjahr ausbleiben. Aber zumindest mittelfristig gilt für die Stadt Chemnitz wie für ihren FC: Es ist eine »Herkules-Aufgabe«.