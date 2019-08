Israels Luftwaffe beschießt Gazastreifen

Tel Aviv. Israels Luftwaffe hat in der Nacht zum Donnerstag mehrere Ziele im Gazastreifen beschossen. Eine israelische Armeesprecherin sagte, zuvor seien zwei Geschosse in Israels Grenzgebiet eingeschlagen. Daraufhin hätten Kampfflugzeuge mehrere militärische Ziele in einer Marineeinrichtung der im Gazastreifen regierenden Hamas beschossen. Bei Auseinandersetzungen an der Grenze zwischen dem palästinensischen Küstengebiet und von Israel kontrolliertem Gebiet sind allein im August bereits neun Palästinenser getötet worden. (dpa/jW)