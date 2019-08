Rom. Italiens Sozialdemokraten stellen Bedingungen für eine Koalition mit der Fünf-Sterne-Bewegung. Man wolle keine Allianz »um jeden Preis«, sagte der Chef der Demokratischen Partei (PD), Nicola Zingaretti, am Donnerstag nach Beratungen beim Staatspräsidenten. »Was wir brauchen, ist eine Regierung der Umkehr als Alternative zur Rechten, mit einem neuen Programm«, so Zingaretti. Der Rücktritt von Ministerpräsident Giuseppe Conte hatte am Dienstag das Aus der Koalition aus rassistischer Lega und Fünf-Sterne-Bewegung besiegelt. (dpa/jW)