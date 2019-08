Ab in die Eistonne

Frank Uijlenbroek/dpa

Antwerpen. Die deutschen Hockeyfrauen stehen im Halbfinale der EM in Antwerpen. Das Team des belgischen Bundestrainers Xavier Reckinger hielt Irland mit einem 1:1 im abschließenden Gruppenspiel in der Tabelle auf Abstand und schloss die Vorrunde auf Rang zwei ab. Pia Maertens (Foto, M.) brachte die Deutschen per Rückhandschuss früh in Führung (8.). Dann nutzten die Irinnen eine Strafecke zum Ausgleich (15.). Hannah Gablac und Elisa Gräve trafen den Pfosten (22.). Immer mehr vergebene Chancen schienen das BRD-Team ab dem dritten Viertel zunehmend zu belasten. Nike Lorenz ließ rund vier Minuten vor dem Ende sogar einen Siebenmeter aus, was die Schlussphase noch einmal spannend machte. »Wir haben es nicht geschafft, die ganze Partie über unser Passspiel durchzuziehen, und haben unsere Chancen bei Strafecken nicht genutzt«, sagte Kapitänin Janne Müller-Wieland: »Wir werden jetzt ein Eisbad nehmen, regenerieren und dann um die Goldmedaille kämpfen.« (sid/jW)