Synchron zum Erfolg

Berlin. Es ist ein wichtiger Erfolg für Synchronschaffende: Für die Filmverleiher Constantin-Film und Studiocanal konnten die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, der Bundesverband Schauspiel, der Bundesverband Synchronregie und Dialogbuch sowie der Bundesverband Regie erstmals eine gemeinsame Vergütungsregel abschließen. Das teilte Verdi am Mittwoch mit. Synchronschauspieler, -regisseure und Dialogbuchautoren werden rückwirkend zum 1. Januar 2019 abhängig von einem »starken wirtschaftlichen Erfolg« mit ein bis zwei Prozent an den künftigen Erträgen der beiden Filmverleiher mit synchronisierten Filmen beteiligt. Bislang wurden Synchronschaffende lediglich einmalig pauschal vergütet, so die Gewerkschaft in einer Pressemitteilung. (jW)