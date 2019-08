Owen Jones angegriffen

London/Berlin. Der linke britische Journalist Owen Jones ist von Unbekannten zusammengeschlagen und verletzt worden. In der Nacht von Samstag zu Sonntag, in der Jones seinen 35. Geburtstag feierte, wurde er beim Verlassen eines Londoner Pubs von einer Gruppe Männer attackiert und am Boden liegend getreten, wodurch er leichte Verletzungen davontrug. Freunde verteidigten ihn, die Angreifer entkamen unerkannt. Jones ist Kolumnist des Guardian. Er ist eine der prominentesten Stimmen der britischen sozialistischen Linken, in der Homosexuellenbewegung aktiv und als Unterstützer von Labour-Chef Jeremy Corbyn bekannt. Jones, der gegenüber Medien den Angriff als »mit militärischer Präzision« durchgeführt beschrieb, vermutet ein politisches Motiv. Er sei schon häufiger von Rechten bedroht worden. Corbyn und der Guardian verurteilten den Überfall als Angriff auf die Pressefreiheit. (jW)