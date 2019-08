Konsulatsmitarbeiter aus Hongkong inhaftiert

Beijing. Inmitten der bilateralen Spannungen angesichts der Proteste in Hongkong ist ein Mitarbeiter des britischen Konsulats festgenommen worden. Der chinesische Staatsbürger habe gegen gesetzliche Bestimmungen zum Schutz der öffentlichen Sicherheit verstoßen, teilte ein Sprecher des Außenministeriums in Beijing am Mittwoch mit. Der Mann sei in Shenzen an der Grenze zu Hongkong für 15 Tage festgenommen worden. »Er ist ein Chinese, also ist das eine Frage der inneren Angelegenheiten Chinas.« (Reuters/jW)