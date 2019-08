Johannesburg. Ein Gericht in Südafrika hat das demonstrative Hissen der Flagge des alten Apartheidstaates als klaren Versuch der Diskriminierung und als Verstoß gegen das Gleichstellungsrecht gerügt. Es sei eine unfaire rassistische Diskriminierung, erklärte am Mittwoch der Johannesburger Richter Phineas Mojapelo in seinem Urteil. (dpa/jW)