Wieder Kämpfe im Süden Somalias

Mogadischu. Bei Gefechten zwischen der somalischen Armee und mit ihr verbündeten Milizen einerseits und Bewaffneten der Al-Schabab andererseits sind am Dienstag in Jowhar im Süden Somalias elf Dschihadisten getötet und 15 weitere verletzt worden. Diese Zahlen nannte ein Armeesprecher am Mittwoch gegenüber Journalisten. Die Kämpfe hätten begonnen, als die islamistische Miliz versucht habe, einen Stützpunkt der Regierungstruppen zu attackieren. (Xinhua/jW)