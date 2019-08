Gerettete gehen an Land

Guglielmo Mangiapane/REUTERS Einer der Geretteten verlässt die »Open Arms« am späten Dienstag abend auf Lampedusa, Italien (20.08.2019)

Nach einer fast drei Wochen andauernden Blockade des Rettungsschiffs »Open Arms« auf dem Mittelmeer sind die noch verbliebenen 83 Migranten in Italien von Bord gegangen. Sie durften in der Nacht zu Mittwoch auf die Insel Lampedusa, wo Aktivisten im Hafen ihre Ankunft bejubelten. 19 Tage »in Gefangenschaft auf dem Deck einen Schiffes« seien damit vorbei, so die spanische Hilfsorganisation »Proactiva Open Arms« auf Twitter. »Es ist der Tag, an dem die italienische Justiz diesem Unsinn gesunden Menschenverstand und Menschlichkeit entgegengesetzt hat«.

Das Schiff wurde vorläufig beschlagnahmt und nach Sizilien gebracht. Zudem leitete die italienische Staatsanwaltschaft Ermittlungen gegen Unbekannt wegen Amtsmissbrauchs ein. Die Beschlagnahmung sei Teil der Ermittlungen, die nicht gegen die »Open Arms« gerichtet seien, erklärte der italienische Sprecher der »Proactiva Open Arms«, Riccardo Gatti. Damit solle derjenige ausgemacht werden, der die Menschen in gesundheitlich schlechter Verfassung an Bord festgehalten habe. Italiens Innenminister Matteo Salvini hatte am Dienstag in einem Facebook-Video gesagt, die Staatsanwaltschaft ermittle zwar gegen Unbekannt – das könne aber nur er sein.

Die Anlandung war am Dienstag abend von der sizilianischen Staatsanwaltschaft angeordnet worden, nachdem Salvini dem Rettungsschiff eine solche wochenlang verwehrt hatte. Als Grund nannte der Staatsanwalt von Agrigent, Luigi Patronaggio, die hygienischen Zustände und die Verfassung der Menschen an Bord. In den vergangenen Tagen waren vermehrt Gerettete vom Schiff ins Mittelmeer gesprungen und hatten versucht, die Insel Lampedusa schwimmend zu erreichen. Sie waren von Helfern zurück aufs Schiff gebracht worden. Zeitweise hatten sich rund 160 Geflüchtete an Bord befunden, jedoch waren mehrmals Menschen in schlechtem Gesundheitszustand nach Italien und Malta gebracht worden.

Die Migranten der »Open Arms« sollen nun auf andere EU-Länder verteilt werden. Neben Deutschland hatten Frankreich, Luxemburg, Portugal, Spanien und Rumänien signalisiert, Menschen aufzunehmen. Derweil wartet das Rettungsschiff »Ocean Viking« mit 356 Migranten seit fast zwei Wochen auf einen sicheren Hafen. Das Schiff liegt derzeit zwischen Italien und Malta. (dpa/jW)