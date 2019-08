Immer mehr Brände

Bruno Kelly / REUTERS

Die Zahl der Waldbrände in Brasilien hat in den ersten acht Monaten des Jahres drastisch zugenommen. Das staatliche brasilianische Weltraumforschungsinstitut INPE teilte am Montag (Ortszeit) mit, zwischen Januar und August habe es 72.843 Waldbrände gegeben. Im gesamten Jahr 2018 waren es 39.759 gewesen. Die Zunahme sei eine Folge des »Anstiegs bei der Abholzung, die wir in jüngsten Statistiken sehen konnten«, erklärte der WWF-Experte für das Amazonasgebiet, Ricardo Mello. (AFP/jW)