»Asse« ohne Aufsicht

Ole Spata/dpa Tor in die verstrahlte Unterwelt: Die Schachtanlage Asse bei Remlingen (5.12.2018)

Die Abwicklung des Atommüllagers »Asse« in Niedersachsen dürfte den Staat noch mehr Kosten, als dieser ohnehin schon für die verstrahlten Hinterlassenschaften der Atomindustrie aufwenden muss. In einem am vergangenen Mittwoch bekannt gewordenen Bericht des Bundesrechnungshof (BRH) warnte dieser vor einer Kostensteigerung bei der Rückholung des radioaktiven Abfalls aus dem ehemaligen Salzbergwerk »Asse II«. Der BRH übte auch scharfe Kritik an der Arbeit des Bundesumweltministeriums (BMU) und des Bundesamtes für Strahlenschutz (BfS).

Das Umweltministerium, so monierte der Rechnungshof, nahm seine Aufsichtspflichten gegenüber dem Betreiber nur ungenügend wahr. Und dem Bundesamt als Betreiber wurde mangelnde Transparenz bezüglich der Kostenentwicklung vorgeworfen. Im Jahr 2013 hatte das BfS die Kostendarstellung so umgestellt, dass die Vergleichbarkeit verlorenging. Außerdem soll der radioaktive Abfall zwar nach geltender Rechtslage aus dem ehemaligen Bergwerk zurückgeholt werden, doch im untersuchten Zeitraum der Jahre 2010 bis 2016 wurde direkt dafür nicht mal ein Zehntel der Ausgaben für »Asse« aufgewandt. Zudem fehlte beim BfS die Abstimmung vom Projekt- und Finanzcontrolling. Insgesamt, so der Rechnungshof, sind BMU und BfS ihrer Verantwortung für Asse II nicht gerecht geworden.

Dem Haushaltsausschuss des Bundestages empfiehlt der Rechnungshof, die Bundesregierung zu »regelmäßigen Berichten zu den Fortschritten bei Asse II zu verpflichten«, wie Ausschussmitglied Victor Perli (Die Linke) in einer Mitteilung vom Montag erklärte. Perli bewertete demnach die Aussagen des Bundesrechnungshofes als »desaströses Zeugnis« für das Ministerium.

Fehlender Masterplan

Zu langjährigen Kritikern der Asse-Flutung zählt auch der »Asse II«-Koordinationskreis der Bürgerinitiativen, Gruppen und Organisationen, die sich der Frage der langfristigen Sicherheit der Region um die Asse widmen. Dieser moniert, dass kaum an Maßnahmen gearbeitet wird, die für eine Rückholung des Atommülls erforderlich sind. Dazu gehörten der Bau eines Bergungsschachtes »Asse 5«, die Entwicklung von ferngesteuerter Bergetechnik und die Erstellung eines detaillierten Masterplans.

In diesem Punkt bestätigte der Rechnungshof mit seinem Papier den Koordinationskreis. Demnach betrug im Untersuchungszeitung der jährliche Anteil der Ausgaben für die Rückholung durchschnittlich lediglich acht Prozent. Der Anteil für den Offenhaltungsbetrieb, die Notfall- und Gefahrenabwehr und für Sondermaßnahmen betrug 92 Prozent. Weniger als ein Zehntel der Asse-Ausgaben insgesamt für Rückholungsplanungen oder entsprechende Maßnahmen aufzuwenden gelte als Armutszeugnis dafür, wie das in den untersuchten Jahren 2010 bis 2016 zuständige Bundesamt für Strahlenschutz unter der Leitung von Wolfram König (Bündnis 90/Die Grünen) mit dem Auftrag zur Rückholung des radioaktiven Abfalls umgegangen ist.

Der Rechnungshof bemängelte auch die unzureichende Aufsicht des Umweltministeriums über den Betreiber der Jahre 2009 bis 2017 in einem eigenen Kapitel. »Das zuständige Ressort« habe eine »Verantwortung gegenüber Parlament und Öffentlichkeit, ein solches Projekt zu steuern«. Das Ministerium »nahm diese Verantwortung während des Betriebs der Asse II durch das BfS nicht ausreichend wahr.« Weshalb es sich auf eine aus Sicht des Bundesrechnungshofes »inakzeptable ›Fachaufsicht mit Abstand‹« gegenüber dem BfS berief, sei »nicht nachvollziehbar«.

In jenen Jahren leiteten aufeinander folgend Sigmar Gabriel (SPD), Norbert Röttgen (CDU), Peter Altmaier (CDU) und Barbara Hendricks (SPD) das Bundesumweltministerium. Und jeder von ihnen hatte die »Asse« persönlich besichtigt. Neben medienwirksamen Auftritten unter Tage haben sie sich aber offenbar nicht besonders darum gekümmert, was dort eigentlich geschieht. Dies kritisierte auch der Linke-Abgeordnete Perli in seiner Mitteilung vom Montag: »Alle haben versprochen, sich mit Nachdruck um die Probleme zu kümmern. Jetzt haben wir es schwarz auf weiß, dass genau das nicht passiert ist.«

Intransparente Kostenstruktur

Auch das Projektcontrolling durch das Bundesamt für Strahlenschutz in seiner Zeit als Betreiber von »Asse II« kritisierte der Rechnungshof als unzureichend. 2013 wurde die Projektplanung umgestellt. Diese Maßnahmen beschreibt der BRH folgendermaßen: »Das BfS ordnete die« (bis dahin 36) »Planungselemente neun neu eingerichteten Teilprojekten zu. Die bisherigen vier Kostengruppen wurden nicht an die Teilprojekte der neuen Projektstruktur angepasst.« Das wurde »mit dem hohen Aufwand für die Anpassung der Kostengruppen« begründet, heißt es im Rechnungshofpapier weiter. Das Bundesamt habe jedoch einräumen müssen, »dass es mit einer Angleichung der Kostengruppen die Kosten genauer und verursachungsgerecht hätte zuordnen können«.

Die Prüfer des Rechnungshofes halten es daher »für unverzichtbar, dass der jeweilige Betreiber ein aufeinander abgestimmtes Projekt- und Finanzcontrolling gewährleistet, mit dem die Details des Projektfortschritts (einschließlich der Einhaltung der Termine) und die damit verbundenen Kosten unmittelbar nachvollziehbar sind«. Die Bemühungen des Bundesamtes, ein solches Controlling sicherzustellen, »waren nicht ausreichend«.

Abschließend forderte der Bundesrechnungshof indirekt sogar einen Masterplan für die Rückholung des Atommülls. Denn er formulierte konkrete Anforderungen an das Controlling der derzeitigen Betreibergesellschaft, der Bundesgesellschaft für Endlagerung. Die Rechnungsprüfer schreiben ihr unter anderem ins Stammbuch, dass der (geplante) Beginn und das (geplante) Ende der Aufgaben dargestellt sowie erforderliche Terminänderungen begründet und dokumentiert sowie Zusammenhänge zwischen verschiedenen Aufgaben dargestellt werden müssen.

Mit Recht betonte der Bundesrechnungshof auch die erheblichen Risiken der Kostensteigerung. Der Bund muss sich darauf einstellen, wesentlich mehr Geld für »Asse II« als bisher geschätzt auszugeben, um dem gesetzlichen Auftrag zur Rückholung nachzukommen und um Menschen sowie Umwelt der Region vor radioaktiver Kontamination so weit wie möglich zu schützen.