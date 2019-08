Conte kündigt Rücktritt an

Yara Nardi/REUTERS Der italienische Premier Giuseppe Conte am Dienstag im Senat in Rom

Nach zwei Wochen Regierungskrise in Italien ist das Kabinett endgültig zerbrochen. »Die derzeitige Krise gefährdet unweigerlich die Arbeit der Regierung, welche hier endet«, sagte Ministerpräsident Giuseppe Conte am Dienstag im Senat in Rom. Er werde nach der Debatte dort Präsident Sergio Mattarella seinen Rücktritt anbieten.

Am Dienstag waren die Abgeordneten außerplanmäßig aus ihrer Sommerpause zurückgekommen, um über einen Misstrauensantrag gegen Regierungschef Conte abzustimmen. Dieser war von Matteo Salvini, Vorsitzender der rassistischen Lega und Innenminister des Landes, gestellt worden. Salvini hatte das Regierungsbündnis vor fast zwei Wochen in die Krise gestürzt und rasche Neuwahlen gefordert. In Umfragen ist die Lega mit Abstand stärkste Partei.

Conte erhob in seiner Rede schwere Vorwürfe gegen Salvini. Dessen Entscheidung, die Koalition seiner Partei mit der Fünf-Sterne-Bewegung (M5S) aufzukündigen, sei »schwerwiegend« für das Land und lediglich auf persönliche Interessen zurückzuführen. Zudem warf er Salvini »politischen Opportunismus« vor. Dieser entgegnete, er würde »alles noch mal genauso machen«. Er wolle schon im Oktober neu wählen lassen. »Ich habe keine Angst vor dem Urteil der Italiener«.

Die Lega und die Fünf-Sterne-Bewegung stellen seit Juni 2018 die Regierung in Italien. In den ­vergangenen Monaten vertieften sich die Gräben zwischen den Parteien jedoch. Während sich die Lega im Umfragehoch befindet, ist M5S ­abgestürzt.

Nun muss Präsident Mattarella entscheiden, ob das Parlament aufgelöst und Neuwahlen angeordnet oder der Auftrag zur Suche einer neuen Mehrheit und Regierung erteilt wird. Eine solche könnte von der Fünf-Sterne-Bewegung und dem derzeit oppositionellen sozialdemokratischen »Partito Democratico« (PD) gebildet werden. Beide Parteien befinden sich in Verhandlungen über eine mögliche Koalition. (dpa/Reuters/jW)