Wolfsburg. Der Kontrollausschuss des Deutschen Fußballbundes wird wohl kein Verfahren gegen den 1. FC Köln einleiten, nachdem FC-Fans am Sonnabend in Wolfsburg den dortigen Sportchef Jörg Schmadtke mit Schmähgesängen bedacht hatten. »Schmadtke, du Betrüger, nimmst die drei Millionen und haust ab«, war im FC-Block mehrmals angestimmt worden. Schmadtke war von 2013 bis 2017 für Köln tätig gewesen. Am Sonntag drohte er im Sportfernsehen mit dem Austritt aus dem Kölner Verein: »Ich bin lebenslanges Mitglied – mal gucken, wie lange noch.« (sid/jW)