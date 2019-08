Der nette Herr Keller

Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa »Denn wer vom SC Freiburg kommt, der kann kein schlechter Mensch sein« – Fritz Keller

Die letzten drei Präsidenten des Deutschen Fußballbundes (DFB), Theo Zwanziger, Wolfgang Niersbach und Reinhard Grindel, haben eines gemeinsam: Sie alle mussten ihr Amt vorzeitig niederlegen. Zuletzt stolperte Grindel über den einen oder anderen Skandal. Eine Träne dürfte ihm bei seinem Rücktritt im April weder der DFB noch irgend jemand sonst aus der Fußballwelt nachgeweint haben. Lange blieb die Frage seines Nachfolgers offen. Könnte sogar mal eine Frau den größten Sportfachverband der Welt leiten? Natürlich nicht. Die alten Männerbünde im DFB lassen das nicht zu, so hat es den Anschein.

Denn mit Keller soll eben wieder ein Mann die Führung übernehmen. Der 62jährige ist aktuell noch Präsident des Bundesligisten SC Freiburg. Im Hauptberuf ist er Winzer und Gastronom. Seine Wahl auf dem DFB-Bundestag am 27. September gilt als Formsache. Integer, so wird Keller meistens beschrieben. Sein Verein gilt als eine der letzten Bastionen des »Guten« im Profifußball. Seit zig Jahren ist der SC ein Muster an Kontinuität: Man setzt auf die Jugend und gute Taktik, man pflegt ein Image der Weltoffenheit und Bescheidenheit. Auf Freiburg können sich alle einigen. So dürfte Keller zunächst Sympathien genießen. Denn wer vom SC Freiburg kommt, der kann kein schlechter Mensch sein.

Über viel Einfluss wird Keller innerhalb des DFB allerdings nicht verfügen, das steht bereits fest. Denn durch die sogenannte Strukturreform liegt die Macht zukünftig beim Präsidium. Der Präsident wird zu einem besseren Sekretär degradiert, wie die Süddeutsche Zeitung (15.8.) kommentierte. Auch beim SC Freiburg wurde Kellers Machtfülle zuletzt beschnitten. Die operative Kompetenz liegen mittlerweile nahezu vollständig bei den beiden hauptamtlichen Sportvorständen Oliver Leki und Jochen Saier. Vielleicht ist auch das ein Grund, warum es Keller nun aus dem beschaulichen Freiburg in die große Fußballwelt zieht. Zumindest scheint er weniger technokratisch veranlagt zu sein als sein Vorgänger Grindel. Allein das wäre schon ein Fortschritt.

Keller gilt als Freund des Amateurfußballs, kommt aber eben aus dem Profibereich. Auch in Freiburg wird nicht mit Bier und Grillfleisch bezahlt, auch der SC will und muss wachsen, um weiter konkurrenzfähig zu sein. Auch der Sportclub ist daher auf Fernsehgelder angewiesen. Gelder, die auch weiterhin vorwiegend die Kassen der Profivereine füllen werden. Der DFB ist nach seiner Satzung besonders der Basis, den kleinen Amateurvereinen verpflichtet, im Männerbereich stehen 56 Profi- rund 25.000 Amateurklubs gegenüber. Gerade der Präsident als erster Repräsentant des Verbandes muss die Belange der Basis vertreten. Doch schon aufgrund seiner beschnittenen Kompetenzen wird Keller alleine kaum als Korrektiv gegen die Interessen der Cashcows Profifußball und Nationalmannschaft wirken können.

Eine Chance sollte ihm dennoch eingeräumt werden. Immerhin hat er sich der Freiburger Fanszene in der Frage des Stadionneubaus angenähert, bezeichnete die Ultras als »zum Teil sehr intelligente junge Menschen«. Zwar gilt er als politisch erzkonservativ und nicht gerade gewerkschaftsfreundlich, distanziert sich aber klar von der AfD. Auch setzt er sich für die Erhaltung der 50+1-Regel ein. Vielleicht unternimmt er zumindest glaubhafte Versuche, den Amateuren beizustehen und der Unterwerfung des Sports durch den Mark entgegenzutreten. Doch könnte Keller auch als eine Art Trojanisches Pferd fungieren: Nach außen verleiht er dem DFB Glaubwürdigkeit, während weiterhin die Kommerzialisierung auf dem Rücken der Amateure vorangetrieben wird.

Eine echte Alternative wäre Ute Grothe gewesen, die sich öffentlich um das Präsidentenamt beworben hatte. Doch die von der Aktionsgemeinschaft »Rettet die Amateurvereine« unterstützte Vorsitzende des kleinen Düsseldorfer Vereins DJK Tusa 06 hatte wohl nie eine Chance. Nach der Verkündung ihrer Kandidatur fand sie gegenüber der dpa deutliche Worte: »Beim DFB dreht es sich um ganz viel Geld, um Glitzer und Glamour. Und um die Amateurvereine wird sich recht wenig gekümmert.«