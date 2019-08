Eingeschränkte Normalität

Dar Yasin/AP/dpa Ein indischer Soldat patrouilliert in Srinagar, in den Sommermonaten Hauptstadt des indischen Teils von Kaschmir (19. August 2019)

Nach zwei Wochen faktischen Ausnahmezustands kehrt das Leben im indischen Teil der Himalajaregion Kaschmir langsam wieder zur Normalität zurück. Die Nachrichtenagentur ANI, deren Meldung unter anderem von Hindustan Times und The Asian Age über deren Onlinekanäle veröffentlicht wurde, berichtete, dass am Montag 190 von insgesamt 900 Schulen in der Regionalhauptstadt Srinagar sowie Umgebung den Betrieb wiederaufgenommen haben. So seien zumindest etliche Lehrer wieder zum Dienst erschienen – Schüler fanden sich jedoch nur in geringer Zahl ein. Wie örtliche Medien berichteten, scheuen sich viele Familien aus Sorge um die Sicherheit ihrer Kinder nach wie vor, diese zurück in den Bildungsalltag zu schicken.

Mit dem schrittweisen Aufheben der allgemeinen Ausgangssperre hatten die indischen Behörden bereits am Wochenende begonnen. Dass viele Menschen der Lage noch nicht trauen, zeigte sich unter anderem in Berichten von weiterhin geschlossenen Geschäften und privaten Bildungseinrichtungen, und selbst die staatlichen Schulen in mehreren Distrikten außerhalb von Srinagar öffneten zunächst nicht.

Wie ein Regierungsvertreter bereits am Sonnabend angekündigt hatte, wurde auch die Kommunikationsblockade zumindest teilweise wieder aufgehoben. Festnetz- und Mobilfunktelefonate sind in großen Teilen des Kaschmirtals somit wieder möglich, was dazu führte, dass viele Familien nach zwei Wochen zum ersten Mal wieder mit Verwandten in anderen Landesteilen sprechen konnten. Das Internet war jedoch nach wie vor in weiten Teilen der Region blockiert, obwohl zuvor angekündigt worden war, dass es zumindest mit geringer Bandbreite zur Verfügung gestellt werden sollte. So gab es zum Beispiel im Raum Jammu bereits am Sonntag wieder Abschaltungen, nachdem es bei vereinzelten Protestaktionen zu Gewalt gekommen war. Die indische Regierung begründete die fortgesetzten Einschränkungen damit, die Verbreitung von »Fake News« verhindern zu wollen.

Indiens Regierung hatte dem Bundesstaat Jammu und Kaschmir vor zwei Wochen mit sofortiger Wirkung den Sonderstatus und damit einhergehende Autonomierechte entzogen. Dafür soll der bisherige Bundesstaat in zwei weitgehend unter direkter Kon­trolle der Zentralregierung in Neu-De lhi stehende Gebiete aufgeteilt werden. Die hindunationalistische »Bharatiya Janata Party« (BJP) von Premier Narendra Modi begründete den Schritt damit, der mehrheitlich muslimischen Region neue wirtschaftliche Entwicklungsmöglichkeiten eröffnen zu wollen. Direkt im Anschluss an die Entscheidung hatte Neu-Delhi die Kommunikationskanäle aus Kaschmir in die anderen Landesteile gekappt. Bildungseinrichtungen und Geschäfte blieben geschlossen. Bereits Ende Juli hatte die Regierung Zehntausende zusätzliche Soldaten in die stark militarisierte Grenzregion zu Pakistan geschickt. Die gesamte Region Kaschmir wird sowohl von Indien als auch von Pakistan beansprucht.

Die Situation an der Grenze zwischen Indien und Pakistan bleibt indes angespannt. Der UN-Sicherheitsrat, der sich am Freitag in einer inoffiziellen Sitzung mit den Entwicklungen rund um Kaschmir befasst hatte, kam zu keinem eindeutigen Ergebnis. So drang inhaltlich nichts aus der Beratung nach außen, einen Beschluss oder auch nur eine Stellungnahme gab es nicht. Zudem kommt es weiterhin zu militärischen Scharmützeln zwischen Indien und Pakistan. Am Montag berichtete die pakistanische Polizei, dass am späten Sonntag abend zwei Zivilisten ums Leben gekommen seien, als eine Granate in der Nähe einer Hochzeit im Bezirk Poonch einschlug. Das pakistanische Militär machte Indien für den Vorfall verantwortlich.