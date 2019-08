Hamburger Grüne bereit für Bündnis mit CDU

Daniel Reinhardt/dpa Katharina Fegebank (Bündnis 90/Die Grünen) ist drauf und dran, Peter Tschentscher (SPD) als Erste Bürgermeisterin zu beerben (Hamburg, 14.8.2019)

Dass Hamburgs Grüne bereit sind, für einen Platz an den Fleischtöpfen der Macht eherne Grundsätze über Bord zu werfen, bewiesen sie im Herbst 2008. Damals genehmigte Umweltsenatorin Anja Hajduk (Bündnis 90/Die Grünen) den Bau des Kohlekraftwerks Moorburg und die Basis nickte das ab, um die Koalition mit der CDU zu retten. Heute könnte sich die Partei so etwas nicht mehr erlauben, ohne ihren Ruf als Klimaschützerin aufs Spiel zu setzen. Dass der Landesverband unter Führung der Hajduk-Ziehtochter Katharina Fegebank aber nach wie vor bereit ist, von »Rot-Grün« zu »Grün-Schwarz« zu wechseln, zeigt ein aktueller Vorgang.

Sieben Monate vor der Bürgerschaftswahl in Hamburg streben die Grünen im Bezirk Eimsbüttel nach 20 Jahren Koalition mit der SPD ein Bündnis mit der CDU an, wie Lokalmedien am Freitag berichteten. Eine »Sondierungsgruppe« habe beschlossen, Koalitionsverhandlungen mit der Union aufzunehmen und die Zusammenarbeit mit den Sozialdemokraten zu beenden. Bei den Bezirkswahlen, die parallel zur Europawahl am 26. Mai stattfanden, waren die Grünen mit 37,3 Prozent klar stärkste Macht geworden. Die SPD kam nur noch auf 23,1 Prozent. Die Entscheidung werde »für angespannte Stimmung im Hamburger Rathaus sorgen«, orakelte das Hamburger Abendblatt.

Ausgerechnet ein Mitglied des »rot-grünen« Senats, Justizsenator Till Steffen, ist Eimsbütteler Kreisvorsitzender der Grünen und trägt den fliegenden Wechsel mit. Gemeinsam mit Bezirksfraktionschefin Lisa Kern lieferte Steffen die Begründung für diese Entscheidung: Man wolle im Bezirk eine »Verkehrswende«, den Autoverkehr zurückdrängen sowie mehr Platz für das »Zufußgehen und Radfahren und für neue Bäume«. Dies gehe mit der CDU angeblich besser. Das Abendblatt vermutete einen anderen Grund: Die SPD weigere sich, ihren erst vor zwei Jahren gewählten Bezirksamtsleiter Kay Gätgens schon jetzt in die Wüste zu schicken, um einem Grünen Platz zu machen.

Hamburgs CDU wittert angesichts dieser Entwicklung Morgenluft. »Das ist mit Sicherheit ein hamburgweites Signal«, zitierte die dpa den CDU-Kreisvorsitzenden von Eimsbüttel, Rüdiger Kruse. Damit sei die Union »wieder im Spiel«. Ein »grün-schwarzes« Bündnis auf Landesebene nach der Bürgerschaftswahl im Februar dürfte allerdings an der Schwäche der CDU scheitern. Die dümpelt seit Monaten in Umfragen bei Werten zwischen 14 und 17 Prozent. Wahrscheinlicher ist da schon, dass die Grünen, die bei der Europawahl mit 31 Prozent das beste Ergebnis aller Landesverbände erzielten, an der SPD noch vorbeiziehen. Seit geraumer Zeit wird spekuliert, dass Fegebank Erste Bürgermeisterin der Hansestadt werden könnte.

Sabine Boeddinghaus, Kovorsitzende der Fraktion Die Linke in der Bürgerschaft, sprach am Montag gegenüber junge Welt von »grüner Geschmeidigkeit«, die Landeschefin Fegebank verkörpere. Es gehe den Grünen nicht ernsthaft um soziale Gerechtigkeit und eine echte Verkehrswende, »sondern allein um Machtstreben und Posten, ganz sicher auch mit Blick auf den Stuhl des Ersten Bürgermeisters«. Die Entscheidung in Eimsbüttel mache deutlich: »Wer Grün wählt, sieht am Ende schwarz«, so Boeddinghaus.

Die FAZ adelte die Grüne am Donnerstag dagegen mit einem ebenso ausführlichen wie wohlwollenden Porträt. Darin wird die Lehrertochter als »grün-liberale Pragmatikerin« bejubelt, die von allen wegen ihrer »freundlichen Offenheit« geschätzt werde. Fegebank selbst wird in dem Porträt mit nichtssagenden Phrasen zitiert, die vor allem belegen, dass sie an eine Versöhnung von Ökonomie und Ökologie unter kapitalistischen Vorzeichen glaubt. Sie sagt Sätze wie: »Ohne technische Innovationen, Unternehmergeist und marktwirtschaftliche Anreize kann grüne Politik nicht funktionieren.« Der FAZ-Korrespondent erinnert daran, was Fegebank 2016 mit Blick auf den baden-württembergischen Ministerpräsidenten und »grünen Oberrealo« Winfried Kretschmann ihrer Partei empfahl: »Mehr Kretschmann wagen!«