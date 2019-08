»Wir müssen miteinander im Gespräch bleiben«

Paul Zinken/dpa Hauptsache Hashtag: »Unteilbar« ist nur ein Beispiel von vielen, wie heutzutage Demobündnisse geschmiedet werden (Berlin, 19.5.2019)

Am Sonnabend findet die »Unteilbar«-Demons­tration in Dresden statt, die sich gegen Rassismus und Nationalismus richtet. Warum unterstützt Verdi diese Veranstaltung?

Für uns als Gewerkschaft spielt es keine Rolle, ob die Kolleginnen oder Kollegen aus Deutschland oder einem anderen Land kommen. Auch einige unserer Mitglieder haben eine Fluchtbiographie. Insofern sind wir bei dem Thema ganz unmittelbar betroffen. Für uns ist Solidarität ein sehr wichtiger Wert.

Wie buchstabieren Sie das als Gewerkschafter aus?

Vielfalt und Pluralität sollen in der Gesellschaft erhalten bleiben. Wir brauchen einen guten Umgang miteinander. Belegschaften dürfen nicht gegeneinander ausgespielt werden.

Am 13. Oktober 2018 folgten in Berlin rund 250.000 Menschen dem »Unteilbar«-Aufruf. Mit was für einer Beteiligung rechnen Sie in Dresden?

Wir gehen von einer großen fünfstelligen Zahl aus. Wir mobilisieren bundesweit, organisieren Sonderzüge und Anreisen über Busse. Allein als Verdi werden wir in vierstelliger Zahl vertreten sein.

Im zurückliegenden Herbst biederten sich auch Vertreter der Bundesregierung wie Außenminister Heiko Maas, SPD, bei den Demonstranten an. Kritisiert wurde daraufhin, es handle sich um eine staatstragende Inszenierung. Droht eine Wiederholung dessen in Dresden?

Wenn ich mir die Redebeiträge ansehe, dann dominieren Vertreter aus der Zivilgesellschaft bei »Unteilbar«. Das reicht vom Lesben- und Schwulenverband in Sachsen bis zur Gruppe »Omas gegen rechts«, dazu kommen viele lokale Akteure. Auch Parteien mobilisieren, schließlich sind sie Teil der Gesellschaft. Viele ihrer Mitglieder setzen sich im Alltag für die »Unteilbar«-Werte wie Solidarität ein. Ganz vermeiden wird man es nicht, dass der eine oder andere seine Unterstützung dazu nutzt, auf sich selbst aufmerksam zu machen. Andererseits sind wir auf einen breiten gesellschaftlichen Konsens angewiesen, wenn wir Dinge bewegen wollen.

Viel Kritik bezieht sich auf die AfD. Ist zu befürchten, dass am Ende die sächsische CDU mitdemonstriert und sich als Bollwerk der Demokratie inszenieren kann?

Deren Generalsekretär hat vor kurzem deutlich gesagt, dass die CDU nach der Landtagswahl am 1. September nicht mit der AfD zusammenarbeiten wird. Wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Am Sonnabend werden sicherlich auch CDU-Vertreter auf der Straße sein.

Eine der Hauptforderungen von »Unteilbar« lautet, dass »Sozialstaat, Flucht und Migration« nicht gegeneinander ausgespielt werden sollen. Der Fokus liegt erkennbar auf den Debatten aus dem Jahr 2015 und dem, was in der Folge passierte. Allerdings fanden Angriffe auf den Sozialstaat schon viele Jahre vorher statt, etwa im Rahmen der »Agenda 2010«. Wie passt es zusammen, heute Seit’ an Seit’ mit Sozialdemokraten für Solidarität zu werben?

SPD und Grüne haben in ihrem gemeinsamen Regierungshandeln große Veränderungen bewirkt, das stimmt. Heute ist es aber wichtig zu schauen, wo wir in Zukunft hinwollen. Unter dem Strich stellen wir fest, dass die eher linken Parteien deutlich näher an unseren Forderungen nach einem starken Sozialstaat stehen.

Wie verhält sich die Gewerkschaftsbasis gegenüber der AfD?

Bei der Auswertung der letzten Wahlergebnisse sehen wir, dass auch unsere Mitglieder diese Partei wählen. In meiner Funktion komme ich vor Ort mit vielen Menschen ins Gespräch. Ich sage dann: Schaut euch genau an, welche Parteien wie zu euren Forderungen stehen. Klar ist, dass wir uns politisch deutlich von der AfD abgrenzen.

Einige Kräfte in der AfD setzen voll auf das Image der sozialen »Kümmererpartei«. Das ist auch in den gegenwärtigen Wahlkämpfen in Ostdeutschland zu sehen. Was kann man dem entgegenhalten?

Wir müssen deutlich Position beziehen und sagen, wofür wir stehen. Es gilt dann, ganz sachlich darzulegen, welche Partei für welche Politik steht. Eine Person mit radikalen Ansichten wird man vermutlich kaum überzeugen können. Es gibt kein Sachargument gegen Frust oder Emotionen, die aus meiner Sicht bei AfD-Anhängern eine große Rolle spielen. Auch wenn am Ende weiterhin Kolleginnen und Kollegen überzeugt die AfD wählen, müssen wir dennoch im Gespräch miteinander bleiben.