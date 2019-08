Syrien: Luftangriff stoppt türkischen Konvoi

Thiqa News Agency via AP/dpa Türkischer Militärkonvoi am Montag nahe Chan Scheichun im Norden Syriens

Im Norden Syriens ist am Montag ein Konvoi des türkischen Militärs durch einen Luftangriff gestoppt worden. Das Verteidigungsministerium in Ankara teilte mit, bei der Attacke um 8.55 Uhr Ortszeit seien drei Zivilisten getötet und zwölf weitere Personen verletzt worden. »Wir verurteilen diesen Angriff nachdrücklich, der den Vereinbarungen sowie der Zusammenarbeit und dem Dialog mit Russland zuwiderläuft«, heißt es in der von der amtlichen Nachrichtenagentur Anadolu verbreiteten Stellungnahme.

Unklar war allerdings, ob sich der Angriff in der umkämpften Region Idlib tatsächlich gegen den Konvoi gerichtet hat. Die britische BBC etwa meldete, dass es sich um einen Einsatz »in der Nähe« der türkischen Panzerfahrzeuge gehandelt habe.

Von syrischer Seite gab es zunächst keine offizielle Stellungnahme zu dem mutmaßlichen Angriff. Die staatliche Nachrichtenagentur SANA verbreitete lediglich Äußerungen eines namentlich nicht genannten Sprechers des Außenministeriums. Dieser verurteilte die Verletzung der syrischen Souveränität durch Ankara. Der Konvoi habe am Montag die Grenze überquert, um den Terroristen der Nusra-Front Unterstützung zukommen zu lassen. Man mache »das türkische Regime für alle Konsequenzen voll verantwortlich, die sich aus dieser schweren Verletzung der Souveränität und territorialen Integrität« des Landes ergeben, heißt es in der Stellungnahme. Das »aggressive Verhalten« Ankaras werde jedoch nicht die Entschlossenheit der syrischen Armee beeinträchtigen, die verbliebenen Terroristen in Khan Scheikhun niederzuringen. Regierungstruppen waren am Sonntag erstmals seit fünf Jahren in die strategisch wichtige Stadt eingedrungen.

Ursprünglich hatten sich Russland, die Türkei und der Iran darauf geeinigt, im Norden Syriens eine Deeskalationszone einzurichten, aus der auch die Dschihadisten der aus der Nusra-Front hervorgegangenen »Haiat Tahrir Al-Scham« abziehen sollten. Als dies nicht erfolgte, nahm die syrische Armee Ende April ihre Offensive wieder auf. (dpa/AFP/Xinhua/SANA/jW)