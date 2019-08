Jetzt kommt es auf die Ränder an

Jason Williamson/subpop.com/artists/sleater_kinney/press Fuck you, Jugendkult, fuck you, Frauenhass: Sleater-Kinney im Londoner Roundhouse, 2015

Jetzt zum Erscheinungstermin wirkt der Albumtitel erst recht wie eine Prophezeiung: »The Center Won’t Hold« zitiert William Butler Yeats’ Gedicht »The Second Coming«, das die desolate Stimmung im Nachkriegseuropa anno 1919 einfing. Mit dieser Zeile wollten Sleater-Kinney auf aktuelle Zu- respektive Missstände in den USA unter Trump verweisen, verknüpft mit den Rollen, die (weibliche) Körper in diesem Setting spielen – und müssen sich nun als Duo, bestehend aus Carrie Brownstein und Corin Tucker, damit auseinandersetzen, dass ihnen ganz buchstäblich die Mitte weggebrochen ist. Am 1. Juli gab Schlagzeugerin Janet Weiss bekannt, dass sie kein Teil mehr von Sleater-Kinney ist. Ihre Erklärung las sich so betrübt wie lapidar: »Schwer betrübt, habe ich mich nach langer Überlegung entschlossen, Sleater-Kinney zu verlassen. Die Band geht neue Wege, auch ich muss vorwärtskommen. Die Höhen, die wir erreicht haben, und die großartige Zeit, die Corin, Carrie und ich gemeinsam hatten, werde ich nie vergessen. Wir waren eine Naturgewalt.«

Ein schwerwiegender Schritt, höchst bedauerlich nicht nur aus Fanperspektive. Denn die Richtung, die Sleater-Kinney mit »The Center Won’t Hold« – noch mit Weiss aufgenommen – einschlagen, verheißt kreative Spannung, gut 25 Jahre nach der Bandgründung in Olympia, Washington, als die erste Riot-Grrrl-Welle eigentlich schon abgeebbt war und dank Sleater-Kinneys Furor neu aufbrandete. Doch trotz ihres verdienten Status als feministische Ikonen (und laut Kritiker Greil Marcus »beste Rockband der Welt«, nicht etwa: Frauenband) interessierten sich Sleater-Kinney nie für nostalgische Rückblicke, verzichteten beispielsweise auf eine Jubiläumstour zum 20. Geburtstag ihrer Monsterplatte »Dig Me Out« – was durchaus der Erwähnung wert ist, weil so was schließlich alle (mit-)machen, von Blumfeld über Patti Smith bis Sonic Youth. Auch ihr De-facto-Comebackalbum von 2015, »No Cities to Love«, inszenierten sie nicht als solches.

Die Musikerinnen sind und waren auch neben Sleater-Kinney viel beschäftigt, da können schon mal ein paar Jahre bis zum nächsten gemeinsamen Album ins Land ziehen: Tucker nahm kürzlich mit der Indie-Allstar-Band Filthy Friends eine neue Platte auf, Brownstein veröffentlichte ihre Autobiographie und plant weitere Staffeln der legendären TV-Serie »Portlandia«, Janet Weiss spielt in verschiedenen Bands wie Quasi, White Flag oder Drumgasm – und ist von den dreien wohl am stärksten dem bereits erwähnten Rock verpflichtet.

Denn als Anfang des Jahres durchsickerte, dass Avantgardekünstlerin Annie Clark alias St. Vincent das neue Album von Sleater-Kinney produzieren würde, waren die Reaktionen durchaus skeptisch, offensichtlich auch innerhalb der Band. Clark, die schon vor Jahren Sleater-Kinneys »Modern Girl« gecovert hatte und in einer »Portlandia«-Folge aufgetreten war, trug im Studio wesentlich dazu bei, die angemeldeten Veränderungswünsche zu verwirklichen – aber womöglich waren nur Brownstein und Tucker die treibenden Kräfte, Weiss wird an den Experimenten mit programmierten Drumsounds nicht ganz soviel Freude gehabt haben. Doch das ist nur Unterstellung.

Fest steht dagegen, dass »The Center Won’t Hold« Sleater-Kinneys mutigste, spielerischste und abwechslungsreichste Platte so far ist, die Clark nicht als St.-Vincent-Soundalike gestaltet hat, sondern auf der die ureigensten Qualitäten der seit Beginn basslosen Band – Dringlichkeit, Wut, Involviertsein – betont werden, mit dem Mischpult als zusätzlichem Instrument. Und das trotz Glam-, Balladen- und Dance-Elementen ein Rockalbum ist, das zu weiten Teilen auf Janet Weiss’ treibendem Schlagzeugspiel aufbaut: Der Industrial-inspirierte Titeltrack zum Beispiel explodiert nach gut zwei Dritteln, als könne sich Weiss hinter ihrem Drumkit vor Ungeduld kaum zügeln; »Ruins« ist eindrucksvoll schwerer Progrock, unvorstellbar mit flachen Synthiebeats. Die Songabfolge ist bewusst kontrastreich aufgebaut, ja, das hier ist ein Album, keine Trackliste, die man nebenbei durchklickt: Nach »Ruins« kommt »Love«, vordergründig fröhlich, zu Selbstliebe und -akzeptanz auffordernd: »There’s nothing more frightening and nothing more obscene than a well-worn body demanding to be seen« (in etwa: »Es gibt nichts Furchterregenderes und Obszöneres als einen vernutzten Körper, der gesehen werden will«) – fuck you, Jugendkult, fuck you, Frauenhass. In »Hurry on Home« betiteln sich Sleater-Kinney als »unlistenable«, »unloveable«, »unfuckable«; Labels, mit denen man als älter werdende Rockmusikerin eben bedacht wird – und kehren die eigene Verletzbarkeit selbstbewusst und furchtlos ins Gegenteil um: »Be the weapon, be the love«, heißt es in »Bad Dance«, ohne Kampf wird es nicht gehen, das ist mal klar. Die sogenannte Mitte der Gesellschaft ist brüchig, jetzt kommt es auf die Ränder an – im Guten wie im Schlechten. Erstmals singt Carrie Brownstein die Hälfte der Songs – Corin Tuckers unverwechselbar alarmiertem Gesang ebenbürtig, als hätte sie geahnt, dass die Band künftig nur noch aus ihnen beiden bestehen wird. Doch ob als Trio oder Duo: Sleater-Kinneys Relevanz ist unfuckable/unbestreitbar.