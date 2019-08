Gibraltar widersetzt sich

Jon Nazca/Reuters Iranische Flagge gehisst: Der Tanker »Adrian Darya«, als »Grace 1« seit dem 4. Juli in Gibraltar festgehalten

Der Streit um den iranischen Tanker, der seit dem 4. Juli in Gibraltar festgehalten wird, geht weiter. Nachdem das Schiff am Donnerstag vom obersten Gericht der britischen Exklave an der Südspitze Spaniens freigegeben wurde, erließ das Bezirksgericht von Washington auf Antrag des US-Justizministeriums am Freitag einen Beschlagnahmebefehl. Er bezieht sich auf das Schiff selbst, das inzwischen nicht mehr »Grace 1«, sondern »Adrian Darya« heißt, auf seine Ladung von 2,1 Millionen Barrel Rohöl und auf annähernd eine Million Dollar, die auf dem Konto einer nicht genannten Bank in den USA liegt. Es gehört einer Firma namens »Paradise Global Trading«, die ihren Sitz in Dubai, der größten Stadt der Vereinigten Arabischen Emirate, hat. Nach US-amerikanischen Angaben erledigt die Firma verdeckte Geldgeschäfte für iranische Banken, Unternehmen und Organisationen, darunter auch die »Revolutionsgarden«.

Die Anordnung des Bezirksgerichts von Washington ist damit begründet, dass die »Grace 1« Teil eines Netzwerks sei, mit dessen Hilfe Iran »geheime und unkonventionelle« Ölverkäufe zur Umgehung der US-Sanktionen organisiert. In diesem Zusammenhang ist auch von dazu erforderlichen Praktiken wie der Verwendung falscher Dokumente und (nach den Bestimmungen der US-Regierung) »illegalen« Geldüberweisungen die Rede. Besonders hervorgehoben wird die Verbindung dieses Netzwerks mit den iranischen »Revolutionsgarden«, die aufgrund einer Anweisung des US-Präsidenten seit dem 8. April als »ausländische Terrororganisation« gelten.

Ebenfalls am Freitag schickte das Gericht in Washington einen Vollstreckungsbefehl an alle Polizeistellen der USA. Damit sind sie beauftragt, an der Beibringung der beschlagnahmten Gegenstände mitzuwirken. Das wird aber voraussichtlich nur für das Konto in den USA problemlos möglich sein. Die Regierungsbehörde Gibraltars lehnte es am Sonntag ab, dem Begehren Washingtons zu folgen, bei der Beschlagnahme des iranischen Schiffs behilflich zu sein. Die Sanktionen der EU gegen den Iran seien viel weniger weitgehend als die der USA, hieß es in der Begründung.

Dass die »Adrian Darya«, die jetzt nicht mehr die panamaische, sondern die iranische Flagge gehisst hat, immer noch vor Gibraltar liegt, hat technische Ursachen. Dazu gehört neben der Notwendigkeit, das Schiff aufzutanken und angeblich erforderlichen Reparaturarbeiten auch die Vervollständigung der Mannschaft. Außer der Kündigung des Kapitäns sollen fünf weitere Mitglieder der Crew abgemustert haben. Das liegt vermutlich auch an der Drohung des State Department, künftig allen Seeleuten, die auf iranischen Handelsschiffen arbeiten, Visa für die USA zu verweigern. Nach letzten Angaben der Betreiber des Tankers sollte er am Sonntag oder Montag wieder auslaufen.

Nach den bisherigen Mitteilungen der Hafen- und Schiffahrtsbehörde Irans wird die »Adrian Darya« ihre Fahrt im Mittelmeer fortsetzen. Wo sie ihre Fracht loswerden soll, ist nicht bekannt. Die Behauptung der Behörden von Gibraltar und der britischen Regierung, das ursprüngliche Ziel des Tankers sei eine mit EU-Sanktionen belegte Raffinerie in Syrien gewesen, wurde und wird vom Iran kategorisch bestritten.

Die Freigabe des Schiffes wird damit begründet, dass Gibraltar am 13. August eine iranische Zusicherung erhalten habe, die »Grace 1« – wie sie damals noch hieß – werde keinen Ort ansteuern, gegen den sich EU-Sanktionen richten. Das schließt Syrien aus. EU-Anrainer des Mittelmeers wie Italien und Griechenland werden angesichts der US-Sanktionen gegen den gesamten iranischen Ölexport wahrscheinlich kein Risiko eingehen. Das gilt bisher auch für die Türkei. Vorstellbar wäre allenfalls, dass die »Adrian Darya« durch den Bosporus ins Schwarze Meer fährt und einen russischen Hafen ansteuert.

Aber auch das setzt voraus, dass das Schiff wirklich auslaufen darf. Indessen wird im Iran immer noch der unter britischer Flagge fahrende schwedische Tanker »Stena Impero« festgehalten, der am 19. Juli in der Straße von Hormus, die den Persischen Golf mit dem Golf von Oman verbindet, von der iranischen Küstenwache gestoppt worden war. Viele iranische Militärs und Politiker, darunter auch Parlamentssprecher Ali Laridschani, stellten ausdrücklich einen Zusammenhang zur Aufbringung der »Grace 1« vor Gibraltar her. Die offizielle Position Teherans ist aber, dass die beiden Fälle nicht vergleichbar seien, da der britische Tanker wegen Verstößen gegen allgemein gültige Regeln der Schiffahrt festgehalten werde. Zumindest so lange, wie die »Adrian Darya« nicht in Sicherheit ist, wird die iranische Regierung vermutlich nicht zur Freigabe der »Stena Impero« bereit sein. Eine Stellungnahme Teherans zu den jüngsten US-Maßnahmen lag bis Redaktionsschluss noch nicht vor.