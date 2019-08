Euro-Kommunismus

Gemeinfrei/Montage jW Vereint die EU-Integration die Arbeiterklasse?

Die politische Linke diskutiert spätestens seit der Kapitulation der griechischen Syriza-Regierung 2015 intensiv über EU und Euro. Allzu deutlich wurde, dass ein Politikwechsel innerhalb dieses Rahmens nicht möglich ist. »Es kann keine demokratische Entscheidung gegen die Europäischen Verträge geben«, brachte es der damalige Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker auf den Punkt.

Seither verliert die linke Pro-EU-Position an Boden. In der Bundesrepublik bleiben überwiegend Antideutsche und Linksliberale, die in einer immer tieferen Integration das Heilmittel zur Überwindung des deutschen Nationalismus sehen. Selbiger wird durch einen EU-Patriotismus ersetzt, der von dem permanenten identitären Bekenntnis »überzeugter Europäer« bis zu imperialen Ambitionen reicht, wenn etwa beklagt wird, dass die europäischen Staaten in der Welt nur gemeinsam etwas zu sagen hätten, oder wenn die globale Verbreitung »europäischer Werte« als Ziel ausgegeben wird.

In Marxistische Blätter 4/2019 lieferte der EU-Abgeordnete Marc Botenga von der Partei der Arbeit Belgiens mit seinem Beitrag »Die Illusion eines Lexit« hingegen eine sachkundige, sozialistische Kritik an linken Austrittsstrategien. Botenga ordnet die EU als »Instrument des europäischen Kapitals« ein. Er fasst die zentralen Argumente der Befürworter eines »Lexit« (»Left exit«) zusammen und hält dagegen. Für ihn greift EU-Kritik zu kurz, denn das Problem sei »der Kapitalismus und nicht der Euro oder die Europäische Union«. Um die heutigen Krisen zu überwinden, bedürfe es »einer völlig anderen Gesellschaft, frei von den Dogmen der Konkurrenz und des Marktes«. Allerdings sind diese Dogmen nirgends in Europa so tief verankert und gegen demokratische Einflussnahme geschützt wie im institutionellen Gefüge der EU.

Doch wären die Voraussetzungen für linke Politik nach einem »Exit« besser? Nein, meint Botenga, denn gesellschaftliche Veränderungen ließen sich nicht an der Wahlurne erreichen. Man müsse Gegenmacht aufbauen. Daran kann kein Zweifel bestehen, wobei in der heutigen Realität gewerkschaftliche, partei- oder bewegungsförmige Organisierung fast ausschließlich auf Ebene der Einzelstaaten besteht. EU-weit gibt es bestenfalls lose Zusammenhänge und Debattenforen. Schlechte Voraussetzungen für erfolgreiche Klassenkämpfe.

Weiter führt Botenga gegen den »Lexit« ins Feld, die einzelnen Volkswirtschaften seien zu stark in EU-Strukturen eingebunden, ein Austritt hätte daher kurzfristig »dramatische Folgen«. Anders als die »Lexiteers« geht er von einem kompletten Bruch aus. Mit heftigen und aggressiven Gegenreaktionen des Kapitals gegen Staaten, die die EU nach links verlassen, wäre zweifelsohne zu rechnen. Die Potentiale einer von den Zwängen des EU-Systems befreiten Binnenökonomie und das am Ende weiterhin bestehende Interesse des Kapitals an Geschäften im abtrünnigen Mitgliedsstaat fallen bei Botenga jedoch ebenso unter den Tisch wie die Möglichkeit, neue Handelsbeziehungen aufzubauen.

Ein Beispiel dafür ist Norwegen – ein europäisches Land, das außerhalb der EU steht, keineswegs isoliert ist und in dessen Arbeiterschaft das Klassenbewusstsein ausgeprägt ist. Der Osloer Historiker Idar Helle, der schwerpunktmäßig zur Geschichte der Arbeiterbewegung forscht, erläuterte gegenüber jW, dass die Nichtteilnahme an der EU-Handelspolitik es dem Land ermöglicht habe, tiefere Handelsbeziehungen etwa nach Asien aufzubauen. Man sei heute deutlich unabhängiger vom EU-Binnenmarkt als vor dem »No to EU«-Referendum von 1994.

Fragwürdig und überraschend ist Botengas Argument, die Vereinigung der Märkte bringe die Arbeiter zusammen. Feindseligkeiten, wie sie zwischen »faulen Griechen« und »diktatorischen Deutschen« bestehen, hätte es kaum ohne die Zwangsjacke der Währungsunion gegeben, in der Griechenland von deutschen Exporten an die Wand gedrückt wird und eine Anpassung der periphären Wirtschaftsstrukturen an das Zentrum zwingend erforderlich ist. Während Währungsabwertungen und Kapitalverkehrsgrenzen den Wettbewerbsdruck zumindest abmildern, verbindet die Arbeiter in der Euro-Zone vor allem ein gnadenloser Konkurrenzdruck. Dass auch mal spanische Arbeiter nach Belgien gefahren sind, um den dortigen Kollegen ihre Solidarität zu bekunden, taugt nicht als Beleg, dass diese Struktur die Einheit der Arbeiterklasse befördert.

Am Ende führt die Formel »Nicht die EU ist das Problem, sondern der Kapitalismus« eher zu politischer Lähmung als zu internationaler Solidarität. Der radikalen Rhetorik fehlt die politische Strategie. Die liefert auch Botenga nicht, abgesehen von der Hoffnung auf die Entstehung einer kraftvollen »europäischen Bewegung«. In Zeiten sich immer weiter zuspitzender Krisen treibt eine schwammige Zukunftsvision die Menschen jedoch weder an die Wahlurne noch auf die Straße.