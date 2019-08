Militaristisches Volksfest

Agencja Gazeta/Kamila Kotusz/REUTERS Panzer und Erbsensuppe aus der Feldküche: Polen feiert den »Tag der polnischen Streitkräfte« in Katowice

Mit großem Aufwand wurde am Donnerstag der »Tag der polnischen Streitkräfte« gefeiert – mit einer Parade und patriotischen Ansprachen. Diesmal fand die Schau nicht wie sonst in Warschau statt, sondern in der Industriemetropole Katowice, Hauptstadt der polnischen Wojewodschaft Schlesien. 2.500 Soldaten marschierten mit 185 Panzern an der politischen Führung und 200.000 Schaulustigen vorbei. Letztere waren sogar auf die Dächer von Wohnblocks geklettert, um sich die Dieselabgase nicht entgehen zu lassen. Weiter verschlechtert wurde die Klimabilanz der ohnehin smoggeplagten Region durch den Vorbeiflug von 60 Flugzeugen und Hubschraubern. Beim anschließenden »Familienpicknick« wurde das patriotische Publikum aus Feldküchen mit Erbsensuppe versorgt. Kinder durften mit Sturmgewehren in der Hand für Selfies posieren, Jugendliche am Steuer von Panzern Platz nehmen. Der regionale Bus- und Bahnverkehr war zur Feier des Tages kostenlos.

Wahlkampfmanöver

Die Wahl von Katowice sollte offiziell den 100. Jahrestag des ersten schlesischen Aufstands in dem damals zum Deutschen Reich gehörenden Oberschlesien ehren. In mehreren derartigen Rebellionen, die sich bis 1921 hinzogen, hatten seinerzeit polnische Kämpfer dafür gesorgt, dass das von einer national gemischten Bevölkerung bewohnte Industriegebiet zum überwiegenden Teil an Polen fiel. Am Donnerstag rühmte Ministerpräsident Mateusz Morawiecki »die Schlesier«, sie seien seinerzeit »gegen den deutschen Unterdrücker« aufgestanden, um sicherzustellen, »dass hier Polen ist«. Die Verlegung der Parade war auch ein offenkundiges Wahlkampfmanöver, da Morawiecki in dieser Region fürs Parlament kandidiert.

Parallel dazu forderte Polens Außenminister Jacek Czaputowicz mehr US-Truppen im Land. Gegenüber der Deutschen Presseagentur erklärte er, Polen empfinde seine Sicherheitslage als gefährdet. Der Minister erwähnte nicht, dass sich das Land mit der Einrichtung einer US-Raketenabwehrbasis im pommerschen Redzikowo selbst zur Zielscheibe macht. Statt dessen unterstützte er Überlegungen US-amerikanischer Politiker, bisher in der BRD stationierte Abteilungen nach Polen zu verlegen. Der von US-Präsident Donald Trump im Juni ins Spiel gebrachte Plan, wurde am 8. August durch den US-Botschafter in Berlin, Richard Grenell, noch einmal bekräftigt, da die BRD ihre Militärausgaben nicht schnell genug erhöhe. Zuvor hatte seine Kollegin in Warschau, Georgette Mosbacher, bereits auf Twitter geschrieben: »Wir« würden diesen Schritt begrüßen.

Das würde die 1997 abgeschlossene NATO-Russland-Grundakte verletzen, in der sich die NATO verpflichtete, »keine substantiellen Kampftruppen« östlich der BRD zu stationieren. Bisher haben sich sogar die USA an diese Vereinbarung gehalten und ihre Truppenverlegungen nach Osten kosmetisch so gestaltet, dass sie entweder als »nicht substantielle« Verstärkung oder als Verstärkung durch »Nichtkampftruppen«, etwa Stäbe und Versorgungseinheiten, dargestellt werden konnten. Polen lehnt diese vor seinem NATO-Beitritt – und zur Entkräftung russischer Vorbehalte gegen diesen – abgeschlossene Vereinbarung ohnehin seit jeher ab, weil sie das Land zum »NATO-Mitglied zweiter Klasse« mache. Kritik an der Militarisierung des Landes wird in der Öffentlichkeit praktisch nicht geäußert, auch auf der Linken ist dies kein Thema.

Kaum Kritik

Nur einige ehemalige – weil von der PiS-Regierung entlassene – Generäle kritisieren die Militärpolitik des Kabinetts als unzureichend, weil sie der Öffentlichkeit ein trügerisches Gefühl der Sicherheit vermittele. Eine Groteske, über die das Magazin ­Polityka am 7. August berichtete, bestätigt dies. In Russland wurde im Frühjahr ein Pole wegen angeblicher Spionage zu 14 Jahren Arbeitslager verurteilt. Der Mann war offenbar im Auftrag polnischer Rüstungskonzerne unterwegs, um illegal Ersatzteile für Panzer sowjetischer Produktion zu beschaffen. Denn Russland hat deren offizielle Lieferung eingestellt. Nachdem er aufgeflogen war, rührten die polnischen Dienste dem Bericht zufolge keinen Finger, um ihn, etwa durch einen Austausch, freizubekommen. Denn nachdem der polnische militärische Abwehrdienst gemaßregelt worden war, weil er Arbeitskontakte zu seinen russischen Kollegen unterhielt, sind die Gesprächsfäden zwischen Warschau und Moskau abgerissen.