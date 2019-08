Israel sperrt Kritiker aus

AP Photo/J. Scott Applewhite/dpa Die US-Abgeordneten Rashida Tlaib (l.) und Ilhan Omar bei einer Pressekonferenz am 15. Juli 2019 in Washington

Die US-Abgeordnete Rashida Tlaib möchte nun doch nicht zu ihrer Familie in das von Israel besetzte Westjordanland reisen. »Ich habe entschieden, dass ein Besuch bei meiner Großmutter unter diesen repressiven Bedingungen allem widerspricht, an was ich glaube – dem Kampf gegen Rassismus, Unterdrückung und Ungerechtigkeit«, schrieb Tlaib am Freitag auf Twitter. Erst kurz zuvor hatte Israel einem Besuch zugestimmt, nachdem die Regierung zuvor angekündigt hatte, den beiden US-Abgeordneten Tlaib und Ilhan Omar die Einreise zu verweigern.

Omar hatte das israelische Einreiseverbot scharf kritisiert. Es sei ein Affront, dass Premier Benjamin Netanjahu – unter dem Druck von US-Präsident Donald Trump – gewählten Vertretern des US-Kongresses die Einreise verweigern wolle, erklärte die Abgeordnete am Donnerstag. Zudem warf sie dem israelischen Premier vor, er verweigere sich konsequent Friedensbemühungen, beschränke die Bewegungsfreiheit der Palästinenser und tue sich mit Islamfeinden zusammen. Andere US-Demokraten kritisierten die Entscheidung ebenfalls scharf.

Auch von palästinensischer Seite kam Kritik am Einreiseverbot. Am Donnerstag erklärte Hanan Aschrawi, Mitglied des Exekutivkomitees der PLO, die Entscheidung Tel Avivs stelle einen »empörenden und feindlichen Akt gegen das US-amerikanische Volk und seine Vertreter« dar. Zudem verstoße das Einreiseverbot gegen alle diplomatischen Regeln und verletze das Recht der Palästinenser, sich mit dem Rest der Welt auszutauschen.

Netanjahu hatte das Einreiseverbot am Donnerstag damit begründet, dass sich Tlaib und Omar im US-Kongress für gegen Israel gerichtete Gesetze einsetzen würden. »Deshalb hat der Innenminister beschlossen, ihren Besuch nicht zu erlauben, und ich als Ministerpräsident unterstütze seine Entscheidung.« US-Präsident Donald Trump hatte zuvor indirekt an Israel appelliert, die beiden Frauen nicht ins Land zu lassen.

Tlaib und Omar sind Unterstützerinnen der BDS-Kampagne (Boykott, Desinvestition und Sanktionen), die die Besatzungspraxis des israelischen Staates kritisiert und zu Gegenwehr aufruft. Nach unterschiedlichen Medienberichten war ihre Ankunft auf dem internationalen Flughafen Ben Gurion in der Nähe von Tel Aviv ursprünglich bis Sonntag erwartet worden. (AFP/dpa/Xinhua/jW)