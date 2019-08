Klassenkämpfer des Tages: Bernd Riexinger

Gregor Fischer/dpa Linken-Kochef Bernd Riexinger

Im Wahlkampf geht’s zur Sache. Bernd Riexinger, der Vorsitzende der Linkspartei, stellt die Eigentumsfrage. In Zügen sollen die Privilegien der 1. Klasse fallen, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland am Donnerstag.

Neben Arbeitern, Angestellten und Erwerbslosen sitzen? Das ging vielen zu weit. »Grober Unfug«, empörte sich der Ehrenvorsitzende des Fahrgastverbands »Pro Bahn«, Karl-Peter Naumann. »Wenn ich mehr Platz schaffen will, brauche ich längere Züge.« Der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg warnte vor der Reaktion der deutschen Wutbürger: Fahre in einem Zug mal ein Wagen mit weniger 1.-Klasse-Plätzen als vorgesehen, gebe es sofort Kundenbeschwerden. Der Bahnbeauftragte der Bundesregierung, Enak Ferlemann (CDU), bemühte kapitalistische Logik: »Wenn jemand für breitere Sitze und mehr Platz bezahlen will, so soll man das Reisen doch so ermöglichen.« Er lehne diese »sozialistischen Gleichmachereien« ab.

Der Bahnkonzern gähnte angesichts Riexingers Reformvorschlägen: »Die Umwandlung aller 1.-Klasse- in 2.-Klasse-Bereiche würde die Sitzplatzkapazität nur sehr geringfügig erhöhen.« Den Oberen richtig den Kampf ansagen, wollte der Linken-Chef auch nicht. Die Aufhebung aller Klassen soll nur im Regionalexpress gelten. Die gemütlichen Ledersitze im ICE sind zu komfortabel. Und man denke an die vorzügliche Bewirtung in der 1. Klasse im Fernverkehr, mit Gratiszeitungen, Bedienung am Platz, unbegrenztem WLAN und Zugang zu exklusiven Wartebereichen der DB-Lounge am Bahnhof. Deshalb verzichtet Riexinger auf seine Teilnahme am Kommunismus. Als Bundestagsabgeordneter besitze er eine Bahncard 100 für die 1. Klasse. »Gerade wenn die zweite Klasse überfüllt ist, ergibt es ja wenig Sinn, wenn ich dann noch einen weiteren Platz belege«, erklärte er. Hoch die internationale Solidarität.