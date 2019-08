Euböa kämpft weiter gegen Waldbrand

Athen. Die Feuerwehr auf der griechischen Insel Euböa kämpft weiter gegen einen riesigen Waldbrand. Rund 400 Feuerwehrleute, fast 100 Fahrzeuge, neun Hubschrauber und zwölf Löschflugzeuge waren am Donnerstag im Einsatz, darunter zwei aus Italien und eins aus Spanien. Das Feuer war am Dienstag morgen ausgebrochen und hatte sich in dichtem Kiefernwald rasch ausgebreitet. Vier Dörfer wurden geräumt. (AFP/jW)