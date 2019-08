Carcassonne. In Südfrankreich kämpfen mehr als 500 Feuerwehrleute gegen einen Waldbrand. 900 Hektar in dem Pinienwald in der Gemeinde Montirat nahe der Stadt Carcassonne seien bereits zerstört worden, sagte der Einsatzleiter der Feuerwehr, Philippe Fabre, am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP. Das Feuer breite sich weiter aus, es gebe aber »keine Verletzten«. (AFP/jW)