Tag der Befreiung

Ahn Young-joon/AP Photo/dpa

Tausende Menschen haben am Donnerstag in Seoul mit Protestschildern gegen Japans Ministerpräsident Shinzo Abe an den 74. Jahrestag der Befreiung Koreas von der japanischen Kolonialherrschaft erinnert. Südkoreas Präsident Moon Jae nutzte seine Rede auf der Kundgebung, um Tokio Entspannung anzubieten: »Falls Japan den Weg des Dialogs und der Zusammenarbeit wählt, werden wir uns dem mit Freude anschließen«. Zwar kritisierte Moon die Verschärfung von Exportvorschriften durch Tokio, doch wolle man, dass diese den »freundschaftlichen Beziehungen« nicht schadeten. (dpa/jW)