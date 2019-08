Trotz Protest: »Spätkauf« in Kreuzberg geschlossen

Berlin. Der seit rund zwei Monaten von Zwangsräumung bedrohte »Spätkauf« in der Oranienstraße 35 in Berlin-Kreuzberg ist am Mittwoch von einem Gerichtsvollzieher geschlossen worden. Nach Informationen des RBB versammelten sich etwa hundert Aktivisten vor dem Geschäft, um gegen die Verdrängung des beliebten Nachbarschaftstreffpunktes zu protestieren. Im Juni hatte die Betreiberin die Räumungsankündigung erhalten, nachdem der Eigentümer den auslaufenden Mietvertrag nicht verlängert hatte (siehe jW vom 1.7.). (jW)