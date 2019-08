Flughafen von Hongkong wieder geschlossen

Hongkong. Den zweiten Tag in Folge haben Demonstranten in Hongkong den Airport der Stadt zum Stillstand gebracht. Wie der Flughafenbetreiber am Dienstag mitteilte, wurde am Dienstag von 16.30 Uhr (Ortszeit) an der Check-in-Service für alle restlichen Flüge des Tages eingestellt. Zuvor hatten erneut Tausende Protestler die Ankunfts- und Abflughallen blockiert und Passagiere zum Teil massiv behindert. Mit Gepäckwagen und anderen Gegenständen wurden Barrikaden errichtet. (dpa/jW)