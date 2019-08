Poggenburg gibt auf

Leipzig. Der frühere AfD-Politiker André Poggenburg ist nicht mehr Vorsitzender der von ihm im Januar gegründeten Partei »Aufbruch deutscher Patrioten – Mitteldeutschland«. Poggenburg und Parteivize Egbert Ermer seien auf einem Parteitag am Sonntag zurückgetreten, sagte Schatzmeister Mirko Schüring am Montag in Leipzig. Zuvor habe Poggenburg beantragt, die Partei aufzulösen. Dieser Antrag sei nicht zugelassen worden. Poggenburg war zum Jahresanfang aus der AfD ausgetreten und hatte die neue Partei gegründet, mit der er auch bei der Landtagswahl in Sachsen am 1. September antreten wollte. Der einstige Landes- und Fraktionschef der AfD in Sachsen-Anhalt sitzt derzeit als fraktionsloser Abgeordneter im Magdeburger Landtag. (AFP/jW)