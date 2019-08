Früherer Verteidigungsminister Algeriens inhaftiert

Farouk Batiche/dpa Seit Monaten halten die Proteste in Algerien an (Algier, 5. Juli 2019)

Algier. Nach Festnahmen mehrerer Spitzenpolitiker in Algerien im Zuge von Korruptionsermittlungen hat ein Militärgericht am Dienstag die Festnahme des ehemaligen Verteidigungsministers angeordnet. Khalid Nissar werden Verschwörung und Verletzung der öffentlichen Ordnung vorgeworfen, wie das staatliche Fernsehen meldete. Das Gericht ordnete auch die Festnahme seines Sohnes sowie des Chefs einer Arzneimittelfirma an.

Seit dem Rücktritt von Algeriens Präsident Abdelaziz Bouteflika im April sind mehrere ranghohe Politiker und Geschäftsleute festgenommen worden, die in Korruptionsfälle verwickelt sein sollen. Unter ihnen sind der ehemalige Regierungschef Ahmed Ouyahia und der frühere Ministerpräsident Abdelmalek Sellal. (dpa/jW)