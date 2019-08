Ungebetener Hausbesuch

Kai Pfaffenbach/REUTERS »Nur nach Hause geh’n wir nicht ...« – Hertha-Fanblock

Angehörige der aktiven Fanszene geraten rasch ins Visier von Ermittlern, und das nicht nur beim Stadionbesuch. Selbst in der spielfreien Zeit müssen sie mit Hausbesuchen von Vertretern des Landeskriminalamts rechnen. »Szenekundige Beamte« der Dienststelle 645 vom LKA Berlin führten in den vergangenen Wochen sogenannte Gefährderansprachen bei Hertha-Fans durch.

Die Fanhilfe Hertha BSC, eine Art Solidargemeinschaft und Rechtsschutzfonds für Fans, machte das in einer Pressemitteilung vom 2. August öffentlich. Darin heißt es: »Erneut nehmen es die Beamten des LKA mit Grundrechten von Fußballfans nicht so genau.« Im Zuge diverser »Gefährderansprachen« gegenüber volljährigen Herthanern seien ganz bewusst Familienangehörige der Betroffenen über angeblich bevorstehende Straftaten in Kenntnis gesetzt worden.

Fritz Müller, Sprecher der Hertha-Fanhilfe, ergänzt im jW-Gespräch: »Wir wissen von 25 bis 30 dieser LKA-Besuche bei jungen Fußballfans und ihren Eltern.« Eine höhere Dunkelziffer sei wahrscheinlich. Anja Dierschke von der Pressestelle des Berliner Polizeipräsidiums spricht auf jW-Nachfrage hingegen von sieben »Gefährderansprachen«, meint damit vermutlich nur die direkt angetroffenen Hertha-Fans.

Der LKA-Besuchstrupp von drei bis fünf Beamten setzte neben dem Überraschungseffekt auf die juristische Unkenntnis der Betroffenen, versuchte, in die Wohnungen zu gelangen, was allerdings abgelehnt wurde. »Da hat unsere Präventionsarbeit Früchte getragen«, freut sich Müller.

Einige Jahre lange habe es keine dieser Ansprachen gegeben, meint Müller. Jetzt handelten die LKAler offenbar nach einem neuen Muster: Alle angesprochenen Hertha-Fans seien unter 25 Jahre alt, wohnten zumeist noch bei ihren Eltern und hätten keine einschlägigen Vorstrafen. »Die, bei denen es vielleicht eher zu erwarten war, wurden nicht vom LKA angesprochen«, weiß Müller.

Mit ihren Besuchen hätten die LKAler, so die Fanhilfe, Informationen an Unbeteiligte weitergereicht, »was einen massiven Eingriff in das Allgemeine Persönlichkeitsrecht darstellt«. Dierschke hält dagegen: »Die Rechtsgrundlage bildet Paragraph 17 des Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetzes (ASOG) Berlin«. Zum ermittlungstechnischen Repertoire gehören LKA-Hausbesuche, »um eine im einzelnen Falle bestehende Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung abzuwehren«, so steht es im Gesetz.

Was meinen Anwälte? René Lau, Fananwalt, gegenüber jW: »Diese Form der Gefährderansprachen hat einzig den Zweck, indirekt über die Eltern Druck auf den Fußballfan auszuüben.« Solche Ansprachen wären ja auch bei Heimspielen vor dem Fanblock möglich. Und Rechtsanwältin Gloria Holborn erläutert im jW-Gespräch: »Die Eltern von Volljährigen über Ermittlungsverfahren zu informieren, stellt einen nicht unerheblichen Eingriff in die informationelle Selbstbestimmung junger Menschen dar.« Die Verletzung datenschutzrechtlicher Schutznormen gerate hierbei komplett in Vergessenheit.

Einige LKA-Besuche zeigten Wirkung bei Eltern. Kein Wunder, findet Müller, wenn Beamte behaupteten, der Sohn gerate auf die »schiefe Bahn« und drohe sozial abzurutschen.

Die Chefetage von Hertha BSC hat sich zu den Versuchen der eifrigen Beamten, engagierte Fans einzuschüchtern, bisher nicht geäußert. Müller: »Wir sehen auch keinen Anlass, von uns aus den Klub zu informieren.« Der sei in dem Fall der falsche Adressat.

Die Hausbesuche werden von der Fanhilfe letztlich als »Farce« beurteilt. Das dürfte der Staatsmacht indes herzlich egal sein – Dierschke: »Die Polizei Berlin hat mit dem polizeilichen Mittel ›Gefährderansprache‹ gute Erfahrungen gemacht und wird auch weiterhin daran festhalten.«