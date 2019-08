Missverständnis

Björn Kietzmann

Selbst die Berliner CDU-Fraktion meldete sich per Twitter anlässlich der Hanfparade am Sonnabend zu Wort – und lehnte selbstverständlich eine Freigabe von Cannabis als »unverantwortlich« ab. Es sei unerträglich, wenn Parks und Bahnhöfe zu »Drogenumschlagplätzen« verkämen. Da hatte die CDU die 8.000 Demonstranten in Berlin allerdings falsch verstanden, denn die forderten Drogenfachgeschäfte statt dunkler Ecken für den Verkauf von Marihuana. Auf Plakaten waren Sprüche wie »Alcohol kills, Cannabis heals« oder »Der Schwarzmarkt kennt keinen Jugendschutz« zu lesen. (dpa/jW)