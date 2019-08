China setzt Kauf von US-Agrarprodukten aus

Uncredited/CHINATOPIX/AP/dpa Ein Arbeiter sortiert Säcke mit importierten Sojabohnen (Nantong, 22.3.2018)

New York. China hat im Handelsstreit nach eigenen Angaben den Kauf von US-Agrarprodukten ausgesetzt. Das Handelsministerium in Beijing teilte am Montag zudem mit, nachträgliche Zölle auf seit dem 3. August erworbene Erzeugnisse aus den USA zu erwägen. Ein solcher Schritt werde nicht ausgeschlossen. Eine Reaktion der Regierung in Washington lag zunächst nicht vor. (Reuters/jW)