Chemnitzer FC trennt sich von Frahn

Robert Michael/ZB/dpa Ist jetzt arbeitslos: Neonazifreund Daniel Frahn (21.07.2019)

Chemnitz. Der Chemnitzer FC hat sich mit sofortiger Wirkung von seinem Kapitän Daniel Frahn wegen dessen Nähe zur Neonaziszene getrennt. Der Fußball-Drittligist reagierte damit auf das Verhalten von Frahn beim Punktspiel des Vereins am vergangenen Samstag beim Halleschen FC. »Mit Entsetzen haben wir erkennen müssen, dass sich unser – nunmehr ehemaliger – Mannschaftskapitän Daniel Frahn als großer Sympathisant der rechtsradikalen und menschenverachtenden Gruppierung ›Kaotic Chemnitz‹ herausgestellt hat und damit großen Schaden für den Verein anrichtete. Es gibt Null Toleranz für dieses Verhalten«, teilte der Verein am Montag mit.

Der verletzt pausierende Frahn hatte während der Partie in Halle im Gästeblock zwischen CFC-Fans gesessen, die der Neonaziszene zugeordnet werden. Bereits im März war der 32 Jahre alte Frahn vom Sportgericht des Nordostdeutschen Fußballverbandes in der Regionalliga Nordost für insgesamt vier Spiele gesperrt und mit einer Geldstrafe von 3.000 Euro belegt worden. Am 9. März hatte er beim Spiel gegen die VSG Altglienicke nach einem Tor ein T-Shirt mit der Aufschrift »Support your local Hools« (Unterstütze deine lokalen Hools) hochgehalten. Frahn hatte damals versichert, er sei »kein Nazi« und gesagt: »Mir war auch nicht bewusst, dass dieses Shirt so tief in der Neonaziszene verankert ist.«

Der Chemnitzer FC steht spätestens seit Sommer 2018 selbst unter Beobachtung. Im Nachgang einer tödlichen Messerattacke war es in der sächsischen Stadt zu Protesten und Angriffen auf Ausländer gekommen. Diese sollen maßgeblich von Neonazi-Hooligans des CFC – besonders der Gruppe »Kaotic« – mitorganisiert worden sein. (dpa/jW)