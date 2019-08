Warschau. Nach dem Tod des belgischen Radprofis Bjorg Lambrecht am Montag auf der dritten Etappe der Polen-Rundfahrt haben die Organisatoren das vierte Teilstück am Dienstag von Jaworzno nach Kocierz »aus Respekt« neutralisiert. Einen Tagessieger wird es nicht geben, das Ergebnis fließt auch nicht in die Gesamtwertung ein. Lambrecht war am Montag auf der dritten Etappe schwer gestürzt. In einem Krankenhaus in der polnischen Stadt Rybnik erlag er seinen Verletzungen. (sid/jW)